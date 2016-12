Vaikeimmat sanat

”Minä menen läpi yön ja pimeän halkaisen / Tulen aamuun saakka kuljen vaikka kävellen / Tämä kaipuu polttaa / Ja minä palan / Jos voisin nyt sulle sanoisin että rakastan.”

Yllä olevan Mikko Kuustosen kappaleen ”Tunnen tämän ikävän” (levyltä Musta jalokivi, 1991) alku kiteyttää hyvin erään tärkeän asian sanomisen vaikeuden. Vaikka sanoituksessa rakkaudentunnustuksen esteenä lieneekin välimatka puhuteltavaan, ajatusten kohteeseen, arkielämässä kappaleen sanan ”voisin” merkitys saattaisi hyvinkin olla ’pystyisin, osaisin, uskaltaisin’ (toivottavasti ei sentään ’viitsisin’).

Miksi on niin vaikeaa sanoa toiselle rakastavansa? Onko kyse opitusta? Jos ei ole aiemminkaan juuri sanonut tai saanut kuulla, vaikeuskerroin avata oma suu nousee. Kulttuurimme ei ylipäätään ole tunnettu avoimesta (myönteisten) tunteiden osoittamisesta – ainakaan ilman rohkaisua. Onko sukupuolten välillä sitten eroa? Onko tunteiden sanoittaminen naisille helpompaa? En tiedä, mutta mielestäni on turha perustella ilmaisukyvyttömyyttään sukupuoleen (miehisyyteen) vedoten.

Olen monesti sättinyt itseäni, kun tunnustus on jäänyt tekemättä tai se on laimentunut, vaikka sisällä on myllertänyt suuri hehku, joka on kaivannut ulospääsyä ja itsensä nimeämistä kohteelleen. Äitini virui taannoin heikossa kunnossa sairaalassa, ja vahvinta, mitä sain itsestäni puristettua, oli ”Rakkaita ajatuksia!”. Lapsillekin tulee helpommin tokaistua vain ”Tykkään sinusta!”. Isälle, siskolle ja mummolle en ole varmaan koskaan kyennyt sanomaan mitään järeämpää kuin ”Olet minulle tärkeä!” (halaamaan sentään olen rohkaistunut). Vain vaimolleni pystyn ilmaisemaan tärkeimmät sanat vaikeuksitta ja koetankin lausua ne päivittäin. Kenties toisto ja harjoittelu ovat helpottaneet asiaa, samoin tietysti vahva tunne.

Välittämistä voi toki osoittaa muutenkin kuin tunnustamalla ääneen. Joku näyttää kiintymyksensä kallein paketein, toinen itse valmistetuin tuottein tai tehdyin teoin, kolmas lahjaan / viestiin / jääkaapin oveen kirjoitetuin rakkausviestein tai omin runoin, ja neljäs suo läheisilleen aikaa. No mikä ettei!

Tunnelman nostamiseen ja hyvän mielen tuottamiseen lemmen tunnustaminen on varma keino, joulunakin. Nuo vaikeimmat sanat ”Minä rakastan sinua” jokainen haluaisi itselleen osoitettuna kuulla tai vähintään lukea – eivätkä ne kulu käytössä.

Rakkaudenosoitusten täyteistä joulunaikaa!