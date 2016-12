Pitkä valtuustokausi jatkuu yhä

Valtuuston puheenjohtaja Mikko Hokkanen (sd.) ei syyttä kiitellyt valtuutettuja vuoden viimeisessä kokouksessa maanantaina. Tämä valtuustokausi jää historiaan – ainakin erikoispitkän kauden takia. Valtuusto sai uuden kuntalain myötä viiden kuukauden jatkoajan. Huhtikuun kuntavaaleissa valittavat uudet valtuutetut aloittavat työnsä vasta kesäkuun alussa.

Kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt ovat luovineet viime vuodet historiallisen hankalassa taloustilanteessa. Kunnan historian kallein investointi, Kankaisten yläkoulu-kirjasto-liikuntasali, otetaan käyttöön parin viikon päästä. Rakentamista varten otettu velka rasittaa kuntaa ja kuntalaisia vielä vuosia.

Tammikuussa aloittava Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on kunnille vielä kysymysmerkki, mutta samalla se myös selkiyttää tehtäviä. Sote-henkilöt siirtyvät vuodenvaihteessa kunnan töistä Essoten palkkalistoille. Siksipä valtuuston kokouksen yhteydessä jaettiin Kuntaliiton kultaiset ansiomerkit kuudelle terveyskeskuksen pitkäaikaiselle työntekijälle.

Sote- ja vuonna 2019 toteutettava maakuntauudistus tehdään tulevaisuutta varten. Sitä edusti maanantaina parhaiten valtuustosalin lehterillä istunut yläkoulun 9-luokkalaisten ryhmä. Yhteiskuntaopin opettaja Antti Sarkava oli lähettänyt heidät ottamaan selvää kunnan korkeimman päättävän elimen toiminnasta ja päätöksistä.

Saattoi vaikuttaa sekavalta. Talous- ja hallintojohtaja Risto Nylund vakuutti budjettikokouksen alussa, että kunta aikoo käyttää ensi vuonna rahaa 40 miljoonaa euroa. Hän halusi ilmeisesti muistuttaa valtuutetuille, että raha liikkuu huonoinakin aikoina. Valtuutetut olivat kuitenkin sisäistäneet roolinsa ja toppuuttelivat uutta talousjohtajaa moisesta rehvastelusta. Parempi on vain korostaa tarkkuutta taloudenpidossa, mikä on – tietysti – aina oikea periaate.

Saa nähdä, rohkeneeko Nylund avata toiste talouskeskustelussa uusia näkökulmia.

Yhdestä vaikeasta kysymyksestä tämä valtuusto pääsee livahtamaan eroon kuin varkain. Tilanne pakolaisten vastaanottamisessa Suomessa on tasaantunut ja paine pakolaisten sijoittamisesta uusiin kuntiin näyttäisi helpottuneen. Niinpä Kangasniemen kunta ei jatka pakolaisten vastaanottamiseen liittyvää valmistelua kiireellisenä.

Kunta jää seuraamaan tilannetta. Jos tilanne muuttuu, pakolaisten vastaanottamiseen liittyvä päätösvalmistelu voidaan valtuuston mukaan aloittaa pikaisesti.