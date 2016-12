Ankkurissa loppuunmyynti

Mikkelintien ja Kangasniemen keskustaan johtavan Wiljam Sarjalan tien risteyksessä sijaitsevassa Ankkuri-marketissa on alkanut loppuunmyynti. Tammikuun 16. päivään kestävän loppuunmyynnin aikana hyllyt pyritään tyhjentämään kaikista tuotteista. Normihintoihin verrattuna alennukset vaihtelevat 20 ja 80 prosentin välillä.

Yrittäjä Kimmo Harjulan mukaan loppuunmyynnin syynä ei ole se, että kauppa olisi käynyt huonosti.

– Meillä on tällä hetkellä vielä keskeneräisiä asioita, joista emme vielä voi kertoa julkisuuteen. Pyrimme asioista tiedottamaan vielä tämän vuoden puolella. Sen voin sanoa, että ihan positiivisia näkymiä on edessä, kommentoi Harjula.

Ankkuri-market on toiminut risteyksessä hyvällä liikepaikalla nyt puolisentoista vuotta.