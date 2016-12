Joulukirkko ei tunnu työltä

Joulu on myös kirkolle varsinaista sesonkiaikaa. Kristillisen sanoman ytimestä löytyvät Jeesuksen syntymän juhla ja pääsiäisenä juhlittava kuolema ristillä ja ylösnousemus. Jos kävijämäärillä mitataan, on joulu kristikunnan juhlista suurin. Viime vuonna joulukirkossa ja seurakuntien kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa kävi tilastojen mukaan kaikkiaan 300 000 suomalaista. Kangasniemellä perinteisesti jouluaaton hartauteen osallistuu noin 1000 henkeä, jouluaamun palveluksessa käy noin 200 ja joululaulutilaisuuksissa yhteensä 1000 henkeä.

Kiireisestä joulunajasta huolimatta Kangasniemen kirkkoherra Matti Tolvanen ei koe olevansa jouluna töissä.

– Monet valittelevat, että papit joutuvat olemaan töissä viikonloppuisin ja jouluna. Minulle on vieras ajatus, että seurakunnan palveleminen jouluna olisi työtä. Joulu ja pääsiäinen ovat keskeisiä tapahtumia seurakunnassa, en usko, että yksikään pappi haluaa niistä olla poissa.

– Pappispalveluksen aika on lyhyt. Menettäisin valtavasti, jos olisin poissa joulukirkosta. Minusta on etuoikeus, että saan olla mukana seurakunnan kanssa juhlimassa uskon salaisuuksia, inkartaaniota ja ylösnousemusta, painottaa Tolvanen.

Suurin osa suomalaisista ei joulunakaan käy kirkossa. Tilastollisesti suomalaiselle miehelle joulukinkku on oleellisesti Jeesus-lasta tärkeämpi joulun tunnelman luoja. Tolvanen toivoo kuitenkin, että tänä jouluna mahdollisimman moni perhe päätyisi osallistumaan seurakunnan tapahtumiin.

– Olisi hyvä, jos lapset tuotaisiin joulukirkkoon tai aaton hartauteen. Olisi tärkeää tarjota lapsille turvallisia ja lämpimiä joulun muistoja. Samalla siirretään tuleville polville tärkeää perinnettä.

