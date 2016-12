Urheilukeskuksessa, Makkolassa ja Luusniemellä pääsee hiihtämään laduilla

Kuluvassa talvessa on vanhanaikaisen talven merkkejä, kun lumi tuli pysyvämmin maahan jo hyvissä ajoin ennen joulua. Niinpä myös hiihtoharrastajat ovat päässeet lajinsa pariin tavallista varhaisemmassa vaiheessa talvea. Toki ilmojen haltijan oikukkuus tunnetaan ja tilanne voi muuttua.

Mutta ainakin tällä hetkellä urheilukeskuksen valaistulatu on ajettu ja siellä onnistuu hiihtäminen nyt sekä vapaalla että perinteisellä hiihtotavalla. Mittaa urheilukeskuksen valaistulla ladulla on neljä kilometriä.

Makkolassa pääsee hiihtämään Toukolan Siikajärven valaistulla ladulla molempia hiihtotapoja 2,5 kilometrin edestakaisella ladulla. Kaikkiaan latuja on alueella ajettu noin 6 kilometriä. Yhtenäistä lenkkiä ei vielä ole pystytty ajamaan, koska alueella on vielä hakkuut kesken.

Luusniemellä on valaistua latua nyt hiihdettäväksi noin kolmen kilometrin verran. Valaistusta ladusta 2,5 kilometriä on edestakaista metsälatua, jonka lisäksi latu kiertää urheilukentän. Luusniemellä onnistuvat myös molemmat hiihtotavat.

Otto Mannisen latua ei ole vielä ajettu, sillä lunta tarvittaisi puustoiseen maastoon edelleen lisää ja pelto-osuuksillakin korret törröttävät esiin lumesta.

Riikka Klemola