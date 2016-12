Raija Lumikurusta vuoden hokkalainen

Vuoden hokkalaiseksi on tänä vuonna valittu kesäkaupan ja baarin kylälle 25 vuotta sitten perustanut Raija Lumikuru. Valinnan julkistivat Hokan perinteisellä joulutorilla lauantaina Joulupukki ja kyläyhdistyksen puheenjohtaja Erja Pauninsalo.

– Hän on tuonut Hokkaan yritystoimintaa, joka on toiminut jo 25 vuotta. Yritys on kylän tunnetuimpia käyntikohteita. Erityisen suosittu se on veneilijöiden ja kesäasukkaiden keskuudessa, perusteli Pauninsalo Lumikurun valintaa.

Vuoden hokkalainen valittiin nyt kahdeksannen kerran. Viime vuonna tunnustuksen sai ylikonstaapeli Toni Reinikainen, vuoden 2014 hokkalainen oli Kangasniemen Kunnallislehti ja vuonna 2013 tittelillä huomioitiin Puulan puolustaja Jouko Häkkinen.

