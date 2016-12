Puulantori saa uuden kauppiaan

K-market Puulantori saa tammi-helmikuun vaihteessa uuden kauppiaan. Jari Luukkonen jättää kauppiuuden ja siirtyy kiinteistön omistajan tehtäviin. Hän vuokraa kiinteistön Keskolle pitkällä sopimuksella.

– Ratkaisuun ei liity dramatiikkaa. Tämä on oma päätös. Minulla on jo kauppiasuraa yhteensä 18 vuotta, joista seitsemän täällä Kangasniemellä. On aika miettiä uusia kuvioita, Luukkonen kertoo.

Puulantori on Luukkosen mukaan pärjännyt Kangasniemellä kauppojen kilpailussa hyvin. Vuonna 2012 liikettä laajennettiin ja se varustettiin mm. palvelutiskillä, mikä on houkutellut uusia asiakkaita.

– Puulantorin sijainti on hyvä ja kauppa erinomaisessa kunnossa, vahvistaa Keskon Itä-Suomen aluejohtaja Jari Kuosmanen.

Luukkonen kiittelee henkilökuntaa, joka jatkaa uuden kauppiaan palveluksessa. Kuosmasen mukaan uuden K-kauppiaan haku alkaa heti ja tavoitteena on, että valinta tehdään tammikuun aikana.