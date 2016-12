Taksilupien määrä pysyy ennallaan

Pohjois-Savon ely-keskus on päättänyt pitää Kangasniemen taksilupien määrän ennallaan. Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan taksien kysyntää ja tarjontaa kuvaavissa tunnusluvuissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että nykyistä lupien enimmäismäärää olisi syytä muuttaa.

Kunta pitää lupamäärää pääsääntöisesti riittävänä. Kunnan tarjouskilpailuihin on saatu keskimäärin kolme tarjousta. Kuntaan on tullut kuljetusten suunnittelua koskevia valituksia. Joukkoliikennepalvelujen väheneminen on lisännyt taksipalvelujen kysyntää sivistystoimen osalta.

Asukasluku on pienentynyt ja yli 75-vuotiaiden osuus on korkea. Anniskelupaikkatiheys on selvästi laskenut. Majoitusliikkeiden vuodepaikkatilanne on pysynyt ennallaan.

Taksien ajomäärät ovat hieman lisääntyneet edellisestä vuodesta, mutta ovat edelleen selvästi maakunnan keski-arvon alapuolella. Kunnan taksitiheys on suuri ja paikkakunnalla on 256 asukasta yhtä taksia kohti. Viime vuoden kiintiöpäätöksessä Kangasniemen taksilupamäärää vähennettiin yhdellä henkilöautoluvalla. Kuntaan on myönnetty tänä vuonna kaksi uutta taksilupaa ja kiintiö on tällä hetkellä täynnä.