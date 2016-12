Urho Laine kirjoitti kirjan sota-ajan lapsuuden kokemuksistaan

Kangasniemellä eläkepäiviään viettävä Urho Laine kirjoitti kirjan Lapsi 777 sota-ajan lapsuuden kokemuksistaan. Tarina alkaa vuodesta 1937, jolloin hänen viisihenkinen lapsuuden perheensä eli Kotkassa. Tarina saa synkän käänteen, kun talvi-sota alkaa, hänen isänsä sairastuu ja kuolee.

– Jouduimme koko perhe sodan pyörteisiin, Urho Laine kertoo.

Urhon elämä muuttui peruuttamattomasti jatkosodan vuonna 1944. Oli pitkäperjantain varhainen aamu, kun kaupunkia pommitettiin raskaasti. Pommi osui Urhon kotitaloon. Hän selviytyi kuin ihmeen kaupalla, mutta hän menetti äitinsä ja isosiskonsa pommituksessa.

Urho jäi orvoksi vain 12-vuotiaana. Kirjan nimi Lapsi 777 on peräisin sosiaaliviranomaisten hänen kaulaan ripustamasta tunnistamiskortista, jossa hän sai tunnuksen VK777B. Tämä kortti kaulassa hänet lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin.

Sotalapsena hän oli Ruotsissa vain vuoden verran, kun Suomi halusi lapsensa takaisin.

–Tulin Lempin ja Väinön perheeseen, johon jäinkin ja kävin sitten koulut tekniseen kouluun saakka ja minusta tuli koneteknikko.

Raskaiden kokemusten purkaminen kirjaksi vei 15 vuotta. Urho Laine kirjoitti perheensä tarinan ja omat lapsuuden kokemuksensa kirjeiden muotoon, jotka on osoitettu hänen pikkuveljelleen Jaakolle. Urhon pikkuveli Jaakko lähetettiin kolmivuotiaana sotalapseksi Ruotsiin.

Kangasniemi tuli Urhon ja hänen Kirsti-vaimonsa elämään vuonna 1967, kun he hankkivat mökin Kangasniemen Käpyniemestä Kyyveden rannalta. Kun eläkepäivät koittivat, he muuttivat 21 vuotta sitten entiselle Harjunmaan koululle, vain viiden kilometrin päähän kesämökistään.

– Täällä meidän on ollut hyvä olla, ja tämä kylä on ottanut meidät hyvin vastaan, pariskunta kertoo.

