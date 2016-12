Suomi on hyvä maa

Suomen vahvuuksia tuotiin kiitettävällä tavalla esille presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolla, jossa juhlivat tieteen, taiteen, urheilun ja usean muun eri alan osaavat suomalaiset.

Viime vuosien tunnelmaa on leimannut jo liiallisuuksiin menevä synkistely Suomen asemasta maailmassa. Väkiluvultaan Suomi on maailman noin 115. suurin valtio ja pinta-alaltaan 64:s. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maapallon pinta-alasta. Vaikka Suomi on pieni maa maailmassa, silti me olemme maana ja kansakuntana ponnistaneet maailman kärkeen monessa asiassa. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen keräämästä listassa asioista, joissa Suomi on maailman kärjessä.

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on maailman vakain ja turvallisin maa. Meillä on vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta ja toiseksi vähiten korruptiota. Suomessa on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos ja vakaimmat pankit.

Suomi on maailman toiseksi tasa-arvoisin maa. Meillä on EU-maiden pienin ero naisten ja miesten työllisyydessä ja meillä on OECD-maista eniten naisministereitä ja toiseksi eniten naisia parlamentin jäseninä.

Henkisellä pääomalla mitattuna olemme maailman ehdoton kärkimaa. Suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa, peruskoulutuksemme on maailman parasta ja olemme myös maailman lukutaitoisin kansa.

Itsenäisyyspäivänä julkistettiin tuore Pisa-tutkimus, jonka mukaan Suomi on edelleen koulutuksen kärkimaa ja suomalaisnuoret huipulla lukutaidossa ja luonnontieteissä.

Henkistä pääomaamme kannattaa vaalia, koska se on monen muunkin menestystekijämme taustalla. Koulutus ja sivistys luo kansan, joka kykenee vuoropuheluun ja yhteistyöhön muiden kansojen kanssa. Korkeatasoinen koulutus tuottaa muun muassa hyvään hallintoon kykeneviä virkamiehiä ja riippumattomia tuomareita.

Koulutus tuottaa myös tasa-arvoa, kun lähtökohdistamme riippumatta meillä on mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseämme. Koulutus takaa myös turvallisuutta, sillä syrjäytyminen yhteiskunnasta voi johtaa joidenkin yksilöiden kohdalla radikalisoitumiseen sekä mielenterveys- ja päihdeongelmiin, joista kumpuavat monet väkivallanteot.

Suomi on hyvä maa ja on meidän tehtävä pitää se sellaisena edelleen. Hyvästä koulutuksesta ja opetuksesta kannattaa pitää kiinni sen kaikilla asteilla ja muodoissa alkaen varhaiskasvatuksesta ja peruskouluista. Säästäminen koulutuksesta on kuin jättäisi valtiolaivamme kellumaan maailman merille vailla suuntaa ja osaavaa miehistöä.

Riikka Klemola

Toimittaja