KaPa kohtasi sarjakärjen

Viime lauantaina Tehomet Areenalle saapunut yleisö sai nauttia vauhdikkaasta jääkiekko-ottelusta, jossa jännitys säilyi loppusummerin soittoon saakka. Kangasniemellä nähtiin Savo-Karjalan II-divisioonan kärkijoukkueiden keskinäinen kamppailu, jossa KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue kohtasi Lapinlahdelta saapuneen LL-89:n. Sarjaa johtava LL-89 ei saanut tällä kertaa pisteitä helpolla, mutta vei kuitenkin lopulta voiton lukemin 3-4 (2-3, 1-0, 0-1).

– Kangasniemellä pelattiin erittäin kova ja laadukas kiekkopeli. Olemme jätkistä todella ylpeitä. Se, että tällä kylällä on tämän tasoinen jääkiekkojoukkue, on vaatinut paljon työtä eri ihmisiltä, toteaa KaPan valmentaja Ville Ikonen.

LL-89 vei ensimmäisen erän lukemin 2-3. KaPan ensimmäisen maalin teki Elmeri Linnera ja toinen osuma kirjattiin hiljattain KaPan kokoonpanoon liittyneelle Ville Remekselle. Aiemmin PiPSissä pelanneelle Remekselle maali oli kolmassadas II-divisioonassa.

Toisessa erässä KaPa nousi tasalukemiin 3-3. Maalin toisessa erässä teki jälleen joukkueen kapteeni Elmeri Linnera.

Kolmannen erän alussa lapinlahtelaiset onnistuivat maalinteossa kertaalleen ja säilyttivät johtoasemansa loppuun saakka kotijoukkueen kovasta taistelusta huolimatta.

Tappion myötä KaPa putosi sarjan neljännelle sijalle. Sarjaa johtaa ylivoimaisin ottein LL-89 ja toisena on 27 sarjapistettä koonnut Warkis. Kolmantena on PEPO, joka on tasapisteissä KaPan kanssa: molemmilla on 26 sarjapistettä.

KaPalla on jäljellä enää yksi ottelu ennen joulutaukoa. Se pelataan tulevana lauantaina 10.12. Tehomet Areenalla SuKiKaa vastaan.