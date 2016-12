Iloisempaa itsenäisyysjuhlintaa

Sotavuodet koettelivat koko kansakuntaa. Kaatuneita ja vammautuneita löytyi lähes jokaisesta kylästä, suvusta ja perheestä. Siksi ei olekaan ihme, että kaatuneiden muistaminen, vakavat ilmeet ja arvokas meno muodostavat suomalaisen itsenäisyysjuhlinnan ytimen. Virallisten lisäksi myös perheiden omat juhlatavat ovat ilmeeltään totisia. Televisiosta katsotaan Tuntematonta sotilasta, ruokapöytään katetaan vähän parempaa evästä, kynttilät palavat ikkunoissa ja lopulta illaksi asetutaan television ääreen katsomaan Linnan juhlia.

Kangasniemen itsenäisyysjuhlassa puhunut Jouko Häkkinen muistutti, että 99 itsenäisyyden vuodesta Suomi on saanut elää rauhassa yli 90 vuotta. Viimeisestä sodasta on jo yli 70 vuotta. Sodanjälkeiset ajat ovat merkinneet kasvua ja hyvinvointia, jonka ansiosta Suomi on noussut maailman huipulle, mitattiinpa menestystä millä mittarilla tahansa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi näyttäytyy kiistatta yhtenä maailman parhaista maista.

Veteraanien Suomen puolesta tekemää työtä ei koskaan pidä unohtaa, mutta ehkä silti olisi jo aika tuoda itsenäisyyden juhlintaan mukaan enemmän iloa ja riemua. Kaikista ongelmista huolimatta Suomi on hyvä maa, josta voi hyvällä syyllä olla ylpeä, ja jonka itsenäisyyttä juhlittaessa voitaisiin perustellusti riemuita ja kääntää katseita rohkeasti myös tulevaisuuteen.

Tuleva vuosi on Suomen itsenäisyyden sadas vuosi. Kangasniemellä juhlitaan lisäksi oman kunnan 150-vuotista taivalta. Vuodenvaihteessa näyttävästi käynnistyvä juhlinta pitää sisällään monenlaisia tapahtumia. Virallisten juhlallisuuksien lisäksi on tarjolla tanssia, teatteria, nuorisomusikaalia, konsertteja, liikuntaa, lähes kaikkea taivaan ja maan väliltä. Etukäteisvaikutelman mukaan juhlavuoden ohjelmaa leimaa yhdessätekemisen ilo.

Olisi paikallaan, että satavuotisjuhlinnan monipuolinen ja iloinen ohjelma jättäisi pysyvän jälkensä suomalaisiin itsenäisyysjuhliin, niin että aktiivisuus, yhteisöllisyys ja tekemisen riemu löytäisivät tiensä vakavien teemojen rinnalle. Monissa maissa itsenäisyyttä juhlitaan riehakkaasti remuten. Suomessa sitä ei tarvitse pelätä. Joulukuun alun pakkaset, räntäsateet ja tuiskut pitävät varmasti huolen siitä, että iloisempikin juhlinta pysyy kohtuudessa.

Kalevi Tiitinen