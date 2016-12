Päivi Toivanen on vuoden ilonalainen

Teatteri Ilonan Juurakon Hulda keräsi runsaasti yleisöä ja kiitoksia keväällä. Pääroolissa loisti Päivi Toivanen, joka kuljetti Huldan tarinan ilot ja surut koskettavasti yleisön eteen. Useissa esityksissä katsojien silmänurkat kiiltelivät kyynelistä viimeistäänkin Huldan loppupuheen aikana. Toivanen teki vaativaan puherooliinsa mittavan työn. Nyt syksyn tullen mittava työ sai palkintonsa, kun hän otti vastaan Vuoden ilonalaisen patsaan.

– Tietenkin tällainen tunnustus tuntuu hyvältä ja lämmittää mieltä. Vaikka Juurakon Huldan onnistuminen ei ollut kiinni pelkästään minun suorituksestani, se oli koko loistavan tiimin ansiota, sanoo Toivanen vaatimattomasti.

Ilonan riveissä Toivasen ensimmäinen näytelmä oli vuonna 2004 esitetty Korpiprofeetta.

– Näyttävät lavasteet, musiikki ja suuren joukkokohtaukset tekivät näytelmästä mieleenpainuvan kokemuksen. Mieleen esitys jäi myös siksi, että olimme siinä mukana yhdessä tyttäreni kanssa, joka oli silloin ekaluokkalainen.

– Myös Kalevala oli upea kokemus. Hienot vaatteet ja lavasteet muodostivat miljöön, jossa oli helppo uppoutua Kalevalaan.

– Parhaimmillaan näytteleminen tarjoaakin tilaisuuden irrottautua arjesta ja siirtyä kokonaan uusiin ulottuvuuksiin. Kokemus vastaa helpostikin ulkomaanmatkaa.

– Toisaalta teatterissa korostuu myös yhteisöllisyys. Meilläkin on ollut mukana monenikäisiä aina pikkulapsista yli 80-vuotiaisiin. Tällaisessa joukossa toteutuu yhteisöllisyys parhaalla mahdollisella tavalla, kehuu Toivanen.

Näytelmissä Toivanen sanoo arvostavansa sanomaa ja sisältöä. Huldassa sanomaa piisasi. Tarina on vahva viesti tasa-arvosta. Maailmassa voi menestyä mies tai nainen, rikas tai köyhä, jos vain tekee ahkerasti töitä ja yrittää parhaansa.

– Tuota samaa asennetta pyrin opettajan työssäni korostamaan myös lapsille. Kun tekee töitä ahkerasti ja opiskelee, voi päästä pitkälle. Ihmisillä saa ja pitää olla unelmia ja tavoitteita, ja nuo tavoitteet voivat toteutua, jos niiden eteen tekee tarpeeksi töitä.

– Vaikka näytteleminen on harrastus, vaatii sekin työtä ja sitoutumista. Sanotaankin, että luovuus on kovaa työtä. Huldan rooli oli vaativa. Tein sen eteen paljon töitä ja opettelin erilaisia muistitekniikoita.

– Ja kun tehnyt työtä ja nähnyt vaivaa, on tietenkin mukava saada hyvää palautetta. Huldan roolista palautetta olenkin saanut varsin runsaasti. Itseasiassa tuosta yhdestä roolista olen saanut enemmän palautetta kuin yli 30 vuoden työurasta opettajana, naurahtaa Toivanen.