Kuusimetsä jalosti joulunavausta

Sydäntalvella ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia ei ole liikaa. Joulunavaus on niin hieno tapahtuma, että jos sitä ei vielä olisi, se pitäisi keksiä.

Tiedetään että syvin kaamosaika saattaa vaikuttaa ihmisiin kielteisesti ja aiheuttaa ylimääräistä väsymystä, myös napapiirin eteläpuolella. Aurinko näyttäytyy vain lyhyen aikaa vuorokaudesta horisontin yläpuolella.

Joulunavaus-tapahtumat tuovat valoa, väriä ja tunnelmaa juuri siihen aikaan, jolloin sitä eniten tarvitsemme. Joulunavaus on iloinen koko perheen tapahtuma, joka aloittaa joulukauden. On ohjelmaa, josta voi nauttia ja viihtyä. Voi myös tehdä löytöjä pukinkonttiin. Ja tietysti: näkee joulupukin.

Joulunavaus on syntynyt paikallisten yrittäjien voimin vastapainoksi isojen ostos- ja viihdekeskusten tavoille avata joulunaika. Lämminhenkisessä tapahtumassa syttyvät jouluvalot, kuullaan tervehdyksiä ja musiikkia. Esillä on paikallista kulttuuria, osaamista ja tarjontaa. Samalla voi rupatella tuttavien kanssa.

Yrittäjien ideoima ja joulunavauksessa ensimmäistä kertaa toteuttama joulukuusimetsä on loistava idea. Jos hiekkakenttä ei tarjoa jouluista ympäristöä, rakennetaan sellainen!

Joulukuusi taipuu monenlaiseen näkyvyyteen. Paikallislehti teki kokeilun ja koristeli nimikkokuusensa muutamaksi päiväksi heijastimin. Kerroimme etukäteen lehdessä, että heijastimet oli tarkoitettu vapaasti vietäviksi ja käytettäväksi pimeän aikaan liikuttaessa.

Vinkkiin tartuttiin. Joulukuusimetsää ihastelemassa käyneet poimivat mukaansa heijastimia, joita käytiin pariinkin kertaa viemässä lisää. Nekin päätyivät kiertoon. Joulukuusen avulla siis Kangasniemen, tai ainakin jalankulkijoiden, liikenneturvallisuus koheni. Idea on vapaasti käytettävissä ensi vuoden joulukoristelussa.

Kunta on varannut ensi vuoden budjettiesityksessä rahaa torin ja keskustan kehittämiseen. Rantatorille on jo nousemassa keskipisteeksi iso valomasto, mutta paljon muutakin tarvitaan. Eri-ikäisten ihmisten on löydettävä alueelta jotakin, joka saa heidät istahtamaan keskustan penkeille ja viihtymään.

Joulunavauksen kehittäminen varmasti jatkuu. Toivottavasti torin ja keskustan kehittämisessä muistetaan ottaa huomioon myös talvi.

Timo Ruotsalainen

timo.ruotsalainen@kangasniemen-kunnallislehti.fi