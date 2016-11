Sykkivä Syvis on Veej´jakajan vuoden hanke

Leader-toimintaryhmä Veej´jakaja ry on valinnut vuoden 2016 hankkeeksi Sykkivä Syvis- hankkeen. Investointihankkeella parannettiin Syvälahden lavan toiminnallisuutta uudella äänentoisto- ja kuvansiirtolaitteistolla sekä yleisön viihtyvyyttä uudistetulla valaistuksella, akustiikalla ja somistuksella. Hankkeella on vahvistettu Syvälahden asemaa yhtenä suomalaisen lavatanssikulttuurin elinvoimaisena ylläpitäjänä ja nousussa olevan tanssilavateatterin näyttämönä.

Hankkeen hallinto on hoidettu ammattimaisesti ja erityistä kiitosta saa aktiivinen informointi toimintaryhmälle projektin eri vaiheista. Veej’jakaja ry valitsee vuosittain vuoden hankkeen, joka on aluetta kehittävä, aktiivinen ja innostava. Vuoden hankkeiden on tarkoitus kannustaa myös muita hankehakijoita aktiivisuuteen, tuotteliaisuuteen ja luoviin tapoihin kehittää maaseutuamme.

Syvälahden lava täyttää tänä vuonna 64 vuotta. Koko historiansa ajan toiminta on ollut määrätietoista ja nousujohteista ja lava on saavuttanut monta erilaista palkintoa. Syvälahden lava on voittanut Suomen kaunein kesälavatittelin jo neljä kertaa SuomiViihde -lehden lukijaäänestyksessä ja sai näin tänä vuonna ensimmäisenä suomalaisena tanssilavana Hall of Fame – tunnustuksen.

– Itse olen ollut 40 vuotta pyörittämässä Syvälahden lavaa ja halu kehittää tätä paikkaa on kova. Ei voi jäädä paikoilleen, on pysyttävä ajan hengessä mukana ja mieluummin vielä vähän edellä muita, kommentoi Syvälahden lavaa pyörittävä Reijo Pynnönen.

Ensi vuonna Syvälahden lava muuttaakin nimensä Syvälahden viihdekeskukseksi, joka vastaa enemmän tämän päivän toimintaa. Syvälahden lavalla on tanssien lisäksi myös tanssilavateatteria sekä muita isompia juhlia ja tapahtumia. Ensi vuonna lavalla esitetään Tapio Rautavaaran elämään liittyvää Rautavaara-musikaalia.