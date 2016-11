Muuttoliike edelleen plussalla

Ennakkotietojen mukaan kangasniemeläisiä on tämän vuoden lopussa 5604. Tammikuusta lokakuun loppuun yltävällä tilastojaksolla kunnan väestön määrä on vähentynyt 24 henkilöllä. Muuttoliike näyttää kuitenkin edelleen Kangasniemelle plussaa: kuntaan on muuttanut 175, kunnasta 136 henkilöä. 39 hengen muuttovoitto ei kuitenkaan riitä kääntämään väestökehitystä positiiviseksi, kun samalla kuolleita on kirjattu 65 enemmän kuin syntyneitä. Tammi-lokakuussa syntyi 24 lasta. Kuolleita oli samalla ajanjaksolla kaikkiaan 89.

Väestönkehitys oli pahasti pakkasella koko Etelä-Savossa. Maakunta on menettänyt kaikkiaan 1139 henkilöä. Tammi-lokakuussa 2016 väestö vähentyi kaikissa Etelä-Savon kunnissa. Eniten väki väheni Pieksämäellä (-300) ja Savonlinnassa (-270).

Muuttoliike oli Etelä-Savossa 238 henkilön verran negatiivinen tammi-lokakuussa. Tämän vuoden alusta kuukausittainen muuttoliike on ollut positiivinen vain tammikuussa (+101) ja kesäkuussa (+23).

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-lokakuun 2016 aikana 14 976 henkilön verran, mikä on 0,27 % väestöstä. Suomen väkiluku oli lokakuun lopussa 5 502 284.