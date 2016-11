KaPalla viiden pisteen viikonloppu

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime viikonloppuna vierasottelut Lieksassa ja Kontiolahdella.

Lauantaina Hurttia vastaan pelatun ottelun varsinainen peliaika päättyi lukemiin 2-2 (1-0, 1-1, 0-1). KaPan maalit tekivät Elmeri Linnera ja Jussi Siitonen.

Jatkoajalla kumpikaan joukkue ei onnistunut maalinteossa ja voittomaalikilpailussakin ratkaisua saatiin odottaa kahdeksanteen pariin saakka. Voiton KaPalle ratkaisi joukkueen kapteeni Elmeri Linnera, joka upotti kiekon Hurttien Joonas Oinosen selän taakse.

– Olimme pelissä paljon aktiivisempi joukkue, mutta tehottomuus maalintekotilanteissa oli syy siihen, miksi voitto tuli vasta voittomaalikisassa. Vähän jäi pelistä joka ukolle hampaankoloon, mikä oli hyvä sunnuntain ottelua silmällä pitäen, kertoo KaPan valmentaja Ville Ikonen.

Sunnuntaina oli vuorossa Kontiolahdella Kajaa vastaan pelattu sarjapeli. Ottelun avausmaalin teki KaPan Ville Närhi ajassa 1:31 ja myös Kaja onnistui maalinteossa kertaalleen.

– Sunnuntaina peliin valmistautuminen sujui hyvin ja joukkueesta aisti, että tänään on hyvä päivä. Aluksi vastustaja sai hyviä paikkoja, mutta Lahikaisen Pekka venyi hyvin, Ikonen kertaa ottelun alkua.

Toisen ja kolmannen erän kaikki osumat kirjattiin KaPalle ja sarjapisteet lähtivät Kangasniemelle selkein lukemin 1-5 (1-1, 0-3, 0-1).

– Pikku hiljaa saimme puolustuspelin kuosiin ja oma hyökkäyspeli tuotti hienoja maaleja. Valmennusta ei paljon tarvinnut, jätkät näyttivät, miten kiekkoa pelataan ja meidän Juhon kanssa ei tarvinnut muuta kuin kertoa ketkä menevät jäälle, Ikonen kertoo.

KaPan toisen ja kolmannen erän maalit kirjattiin Harri Hämäläiselle, kahdesti osuneelle Henri Ryynäselle ja Elmeri Linneralle. KaPa oli Pohjois-Karjalan kiertueellaan liikkeellä pienellä porukalla, ja vajaalukuinen miehitys väheni entisestään Joonas Kinnusen ja Sami Kallion loukkaantumisten vuoksi.

Menestyksekkään vieraspeliviikonlopun myötä KaPa nousi Warkiksen edelle II-divisioonan Savo-Karjalan lohkon toiselle sijalle. KaPalla on koossa 22 sarjapistettä ja saman verran otteluita pelanneella Warkiksella kolme pistettä vähemmän. Sarjaa johtaa LL-89, jolle on kertynyt 33 pistettä.

KaPalla on myös tulevana viikonloppuna ohjelmassaan kaksi sarjaottelua: perjantaina pelataan vieraspeli Suonenjoella ja lauantaina joukkue kohtaa Tehomet Areenalla Lieksan Hurtat.