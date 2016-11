Herätellään perinteitä

Suomalaisen kansankulttuurin yhtenä kulmakivenä ovat pikkujoulut. Ne ovat muuttuneet vuosien saatossa enimmäkseen ravintola- ja risteilykekkereiksi. Seurantalot ympäri valtakuntaa nukkuvat ”talviuntaan”. Hyvin monet ihmiset kaipaavat tähän muutosta. He muistavat ajan, jolloin seurantalot olivat tupaten täynnä.

Kangasniemen työväentalolla järjestetään perjantaina 2. joulukuuta perinteiset pikkujoulut. Ohjelma on monipuolinen ja ihmisläheinen, ja tarjolla on puuroa ja kahvia. Lopuksi on tanssit kahdella yhtyeellä. Nyt kannattaa tulla läheltä ja kaukaa koko perheen pikkujouluihin.

Tapani Lahikainen