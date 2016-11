Essoten budjetti lähilukuun

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän seitsemän jäsenkuntaa (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala)sekä erikoissairaanhoidon palvelut Essotelta ostavat Pieksämäki ja Joroinen tutkivat parhaillaan kuntayhtymän ensi vuoden talousarvioesitystä ja kolmeksi vuodeksi laadittua taloussuunnitelmaa rivi riviltä, numero numerolta.

Tai niin ainakin pitäisi. Kyseessä on Essoten historian ensimmäinen budjetti ja ensituntuma siihen, mitä sosiaali- ja terveysuudistus merkitsee kuntien taloudelle.

Luvut ovat isoja. Essoten toimintatuotot ovat ensi vuonna 359 miljoonaa euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat 305 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 139,9 miljoonaa euroa. Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutus on 165,4 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista leijonanosan vievät henkilökulut, jotka ovat 167,9 miljoonaa euroa. Essoten palkkalistalle siirtyvät vuodenvaihteessa terveystyöntekijät, jotka ovat tähän saakka kuuluneet kuntien henkilöstöön. Toinen iso kulu on palvelujen ostot, jotka nielevät 132,9 miljoonaa euroa.

Äkkivilkaisulla kuntalaskutus ei näytä Kangasniemen osalta hätkäyttävältä. Itse asiassa kunnan menot näyttäisivät hieman jopa kevenevän toisin kuin Hirvensalmella, Mikkelissä, Mäntyharjussa ja Pertunmaalla, jossa sote-menot nousevat.

Kangasniemen maksuosuudeksi Essotessa esitetään noin 22,3 miljoonaa euroa, joka on 4,5 prosenttia vähemmän verrattuna vuoden 2015 toteutuneisiin sote-menoihin. Euroissa tämä on yli miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2015. On kuitenkin muistettava, että työterveyshuolto ja ympäristöterveydenhuolto eivät kuulu kuntayhtymän järjestämisvastuuseen, vaan niiden menot ovat kunnan budjetissa.

Kunnanhallitus kokoontuu maanantaina kirjoittamaan lausuntoaan Essoten budjetista. Ei liene vaaraa, että siitä tulisi ympäripyöreä. Kangasniemi on ilmeisesti ainoa kunta Etelä-Savossa, joka on tehnyt ensi vuoden budjetin ikäänkuin sote-palvelut olisivat edelleen kunnan järjestettäviä. Niiden menot on käyty läpi ja arvioitu tarkasti kohta kohdalta.

Kunnanhallituksella ja viranhaltijoilla on siis hyvät syyt huomauttaa, jos luvut kuntayhtymän budjetissa eivät näytä täsmäävän.