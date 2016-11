Uudet jouluvalot ovat tulossa koristamaan katukuvaa

Kunta on tilannut uudet jouluvalot tuomaan jouluilmettä katukuvaan. Valot toimittaa Suomen Jouluvalot Oy Muuramesta. Se ehtivätkö jouluvalot lauantain Joulun avaukseen, on vielä avoinna, sillä valot on luvattu toimittaa joko huomenna torstaina tai perjantaina. Toimitusaikataulusta riippuu ehditäänkö valot asentamaan Joulun avaukseen mennessä. Kunnan elinkeinoasiamies Jukka Siikosen mukaan uudet valot asennetaan heti, kun mahdollista.

Kunta on tilannut uusia jouluvaloja muun muassa Otto Mannisen tien valaisinpylväisiin, kunnantalon edustalle ja rantatorille.

Vanhat vuosituhannen vaihteessa hankitut jouluvalot ovat tulleet käyttöikänsä loppuun.