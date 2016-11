Toni Manninen Suomen maajoukkueessa ammattitaitokisoihin

Kangasniemeläinen Toni Manninen on mukana Suomen joukkueessa, joka osallistuu ammattitaitokisoihin Göteborgissa marras-joulukuun vaihteessa. Joukkueeseen kuuluu 30 nuorta kilpailijaa ja 25 eksperttiä eli tuomaria. Manninen kilpailee autonasennuksessa.

Manninen valmistui tänä vuonna Etelä-Savon ammattiopistosta ja työskenteli viimeisen vuoden merkkikorjaamossa. Hän on harrastanut enduro-moottoripyöräilyä 8-vuotiaasta lähtien. Hän on osallistunut mm. Taitaja-kisoihin. Parhaillaan Manninen on armeijan erikoisjoukoissa Tikkakoskella.

EuroSkills-kilpailussa tehdään kolmen kilpailupäivän aikana useita pieniä tehtäviä ja töitä tai yksi isompi työ. Autonasennuslajissa kilpaillaan kuudella tehtäväalueella, joita ovat mm. moottorin ohjausjärjestelmä, sähköjärjestelmät ja moottorin mekaniikka.