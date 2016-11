Teollisuushallista tuli nuorison pesä

Halli Teollisuustie nelosessa ei päällepäin näytä siltä, että se olisi nuorison pesä. Ei ainakaan vielä.

– Sisäpuoli on tehty viihtyisäksi, mutta ulkopuolella nuorten käsien jälki ei vielä näy. Tarkoitus on, että jatkossa ulkopuolellekin tulisi pari graffitiseinää, jotka kertoisivat näyttävästi, että tämä on nuorison oma tila, kertoo nuorisotyöntekijä Henri Hokkanen.

Hankkijan ja kirppiksen hallina tunnetusta rakennuksesta on muotoutunut nuorisotoimen keskittymä. Nuorisotilan seinän takana on tilat nuorten työpajalla, jossa nuoret voivat työskennellä esim. palkkatukityössä, työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa. Pajalla toteutetaan työ- ja yksilövalmennusta ja pyritään löytämään nuorille jatkopolkuja opiskeluiden pariin tai työelämään.

Hallin sisäpuolella nuorison oma kädenjälki jo näkyy. Hokkasen mukaan nuoret ovat itse päässeet vaikuttamaan, mihin tilan kulmiin mitäkin toimintoja sijoitetaan. Myös somistuksessa nuoreten käsiala näkyy. Viime perjantaina, avoimien ovien päivänä, Tiia Manninen ja Minttu Vuorinen levittivät pensseleillään maalia tilan päätyseinään.

– Siis joo. Kyllä nämä tilat ovat nuorisolle hyvät ja sopivat, kommentoivat nuoret naiset, joiden mielestä on mukavaa päästä itse koristelemaan nuorisotilan seiniä.

Vaikutuksen tilat tekivät myös Elias Pulkkaseen, joka oli ensimmäistä kertaa tutustumassa paikkoihin.

– Mukavilta nämä tilat vaikuttavat. Pelejä ja harrastusmahdollisuuksia on paljon. Enköhän tänne eksy toistekin, hän tuumi.

Tekemisen puute ei nuorisotiloissa ihan heti iske. Nuorisotilalla on mahdollista pelata biljardia, ilmakiekkoa, pöytäfutista, lauta- ja digitaalisia pelejä. Myös nuorille muusikoille on pätevä soittosoppi, josta löytyvät sähkörummut, koskettimet, sähkökitara, sähköbasso, laulumikit ja PA-kamat.

Hokkasen mukaan tiloissa käy tällä hetkellä aktiivisesti 15-20 nuorta illassa.

– Näissä tiloissa toimintamme on vasta käynnistymisvaiheessa. Sankempi joukko saadaan varmasti liikkeelle, kun kaikki toiminnot ja markkinointi saadaan kuntoon.