Nina Reinikainen haluaa tiivistä yhteistyötä

Kangasniemen yrittäjäjärjestön tuore puheenjohtaja, Reissupannun yrittäjä Nina Reinikainen, uskoo yhteistyön voimaan.

– Siitähän ei tule mitään, jos me kukin yksinämme puurramme ja mietimme. Mutta jos pystymme yhdistämään voimamme, voimme löytää kokonaan uusia näköaloja, sanoo Reinikainen.

– Tietenkin viralliset kokoukset ja velvoitteet on järjestössä hoidettava. Toivoisin kuitenkin, että voisimme järjestää myös epävirallisia, rentoja kokoontumisia, joihin jäsenistö voisi osallistua laajemmin. Kun ideoinnissa ja keskusteluissa on enemmän väkeä mukana voi jälkikin olla parempaa. En kuvittele, että minä puheenjohtajana voisin yksin vastata kaikesta ideoinnista. Ei sitä voi jättää myöskään pelkän hallituksen varaan. Tärkeää on, että kaikki osallistuvat.

– Yhdistys on olemassa siksi, että kaikki jäsenet hyötyvät toiminnasta. Jos pystymme hyvään yhteistyöhön, voimme maksimoida nuo hyödyt, painottaa Reinikainen.

Yhteistyöllä Reinikainen ei tarkoita pelkästään yrittäjien keskinäisiä välejä. Yhdessä tekemisen henki pitäisi saada laajenemaan kaikkien yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten välille.

– Uskotaan, että yhdessä olemme enemmän. Ja toimintaan sen mukaisesti.

Kangasniemi on Reinikaisen mielestä varsin oivallinen kunta, jossa on kokoisekseen hyvät palvelut. Paljolti nuo palvelut ovat kesäasukkaiden ja matkailijoiden ansiota.

– Monilla yrityksillä talvi on hiljaista aikaa ja kesällä päästään käsiksi varsinaiseen yritystoimintaan. Meidän kahvilayrityksellemmekin kesäkuukaudet tuovat puolet liikevaihdosta.

– Matkailun saralla tärkeä kysymys onkin, miten voisimme jatkaa matkailusesonkia molemmista päistä. Matkailussa on hyvää potentiaalia ja sen kehittämisessä on meillä selkeä yhteisen ideoinnin paikka, vetoaa Reinikainen.

Pelkästään matkailun varaan Kangasniemi ei Reinikaisen mukaan voi rakentaa tulevaisuuttaan.

– Me tarvitsemme uusia työpaikkoja. Mielellään ainakin yhden jonkun vähän isomman työllistäjän. Uudet työpaikat toisivat tänne muuttajina uusia lapsiperheitä. Aktiiviset perheet ja pienet lapset varmistaisivat, että meidän päivähoito- ja koulupalvelumme pysyvät jatkossakin kunnossa.

– Tärkeitä ovat myös ikäihmiset, jotka muuttavat eläkepäiviksi takaisin tänne kotiseudulleen. He viihtyvät täällä, jos palvelut toimivat. Siinä on yrittäjäsektorillekin haastetta. Senioreiden palveluihin voi syntyä paljon uusia yrityksiä ja työpaikkoja