Korotussotku päättyi kompromissiin

Kunnanvaltuusto vahvisti maanantaina äänestyksen jälkeen Kangasniemen ensi vuoden tuloveroprosentin. Nuijan kopautus päätti monivaiheisen, pari viikkoa kestäneen käsittelyn, jossa kunnanhallitus ehti päättää yhtä, perua päätöksensä ja ehdottaa toista.

Lopputulokseksi tuli – kuinkas muuten – kolmas, aivan uusi vaihtoehto.

Valtuutettu Hannu Tiihosen keskustaryhmän nimissä ehdottama kompromissi 20,75 prosenttia kelpasi kaikille valtuustoryhmille. Sen puolesta äänestivät myös kunnanhallituksen jäsenet puheenjohtaja Tapani Nykästä myöten. Ainoa rintamasta pois jättäytynyt oli demareiden Tuula Vornanen, joka pidättäytyi kokonaan äänestämästä. Hän on vastustanut koko veronkorotusta johdonmukaisesti.

Muut katsoivat, että nyt, yläkoulun lainanlyhennyksen ja Essoten kolkutellessa ovelle, on veronkorotuksen aika.

Valtuusto käveli, kunnanhallituksen lailla, viranhaltijoiden esityksen yli. Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen puolusti loppuun asti veron korottamista 21 prosenttiin. Hallintokunnat ovat kaivelleet vuodesta toiseen säästöjä, mutta seinä tulee lopulta vastaan. On karsittava palveluita, vaikka luottamushenkilöt eivät sitä halua. Vaakalaudalle joutuvat koulut, varhaiskasvatus ja muut veronmaksajille tarjottavat, ei-lakisääteiset palvelut.

Luukkonen myös varoitti seurauksista, jos vuosikate syöksyy. Kriisikunnan tuntomerkkeihin kuuluu muiden muassa omavaraisuusasteen laskeminen ja suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu. Ne ovat Kangasniemellä varsin lähellä jättimäisen kouluinvestoinnin lainankorkojen ja poistojen nyt tullessa maksuun.

Ensi keväänä lähestyvät kunnallisvaalit saattoivat olla yksi selitys, miksi luottamushenkilöt vierastivat kokonaisen prosenttiyksikön veronkorotusta. Siitä huolimatta, että käytännössä neljännesprosenttiyksikön ero ei juuri kuntalaisen kukkarossa tunnu. Varsinkin jos verolla saa vastikkeeksi hyviä ja toimivia kunnallisia palveluita.

Toinen selitys, jonka Tiihonen myös esitti perusteluksi, oli ensi vuoden budjetin valmistelusta saatu lisätieto. Menojen ja tulojen suhde ei olekaan aivan niin huolestuttava kuin oli otaksuttu. 20,75 prosentin tuloverolla kunta pääsee kuin pääseekin nollatulokseen, Tiihonen laskeskeli.

Helppoa se ei silti ole. Odotettavissa on vielä monta vääntöä säästökohteista.