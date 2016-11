Heinäsirkkalauma

Olin bongaamassa kahta Suomelle uutta lintua, preeriakahlaajaa Nakkilassa ja idänpikkusieppoa Seurasaaressa. Mitä jos Kangasniemeen kohdistuisi samanlainen, satojen, jopa tuhannen bongarin yhtäkkinen kokoontumisajo? Miten siihen suhtauduttaisiin? Uteliaan huvittuneesti vai pelokkaan vihamielisesti?

Ensimmäinen merkki olisi kymmenien pysäköityjen autojen letka kylätiellä. Kymmenittäin kaukoputkia sojottaisi levollisesti samaan suuntaan tai levottomasti eri suuntiin, mikäli lintu ei olisi ”hallinnassa”. Bongarit tulisivat kolmessa aallossa. Heti löytöpäivänä linnun ”hoitaisivat” riittävän lähellä asuvat ja heti töistä tai arjesta irti pääsevät. Aamun hämärässä saapuisivat kauempana asuvat. Kolmas aalto rantautuisi viikonloppuna koostuen säntillisesti töissä käyvistä. Eri syistä mattimyöhäisiä valuisi paikalle jopa viikkojen jälkeen, mikäli lintu ei nostaisi kytkintä, kuten ne joskus tekevät jo löytöpäivänä.

Kangasniemi on neitseellistä seutua. Lähimmät massabongaukset ovat olleet Vihtavuoressa (Suomen ensimmäinen amerikantaivaanvuohi) ja Pieksämäellä, kun mustakurkkurautiainen talvehti omakotitalon lintulaudalla. Talon omistaja avasi olohuoneensa bongareille ja alkoi pitää puhvettia.

Linturetkeily Kangasniemellä on nousussa. Bongattavia harvinaisuuksia, rariteetteja, löytyy varmasti entistä useammin. Huhujen mukaan pitäjän vuodenpinnaennätys paranee reilusti viime vuoden tuloksestani 151. Toistaiseksi harvinaisin lintumme on 10.–11.5.2004 Pukkiselällä vieraillut amerikanhaapana, silloin Suomen 60:s havainto. Kakkonen on 26.4.2015 Leppäselällä viivähtänyt, reilut sata kertaa Suomessa tavattu punapäänarsku. Pronssia ottaa Roinilan lihatilalle 5.-8.6.2003 pysähtynyt punakottarainen. Ne aiheuttivat vain maakuntatason liikehdintää.

Bongarit ovat vaarattomia, saapuessaan ehkä hiukan kireitä, mutta jos lintu löytyy, heistä tulee maailman iloisimpia ihmisiä, jotka täyttävät kahvilat puheensorinalla. Koska maalla pelätään luonnonsuojelijoita, on hyvä muistaa, että bongarit ovat ihan eri tyyppejä. Tiukat viherpipertäjät syyttävät bongareita bensanhaaskaajiksi.

Kun bongarit lähtisivät Kangasniemeltä koteihinsa, lintua jäisivät väijymään ”kuvaajat”, ristiriitoja herättävä bongarien alaryhmä. Rivibongarit pelkäävät aina vain lähemmäs hiippailevien kuvaajien säikyttävän linnut pois. Toisaalta joskus lintu tunnistetaan varmasti vasta kuvasta. Kuvaajan tunnistaa maastokuvioidusta metrin pituisesta teleobjektiivista.