Kuntalaisaloite siirtyy kunnanhallituksen käsittelyyn

Kouluverkon puolesta tehty kuntalaisaloite tuotiin valtuutetuille tiedoksi maanantain kokouksessa. Seuraavaksi aloite etenee kunnanhallituksen käsittelyyn.

Aloitteessa vaaditaan kansanäänestyksen järjestämistä kouluverkosta. Aloitteessa halutaan myös, että valtuusto käsittelisi uudestaan Otto Mannisen koulun lakkautuspäätöksen ja kumoaisi sen.

Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 500 kuntalaista, joka on noin 10 prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista. Kuntalain mukaan viiden prosentin osuus olisi riittänyt.

Kuntalain mukaan valtuuston on viipymättä päätettävä, järjestääkö se kansanäänestyksen aloitteessa esille tuodusta asiasta.