Liikkuvalla isällä on liikkuvat lapset

Jalkapallot lentävät vauhdikkaasti kohti maalia Pajusten pihamaalla.

– No älkää nyt noin läheltä vetäkö, toivoo maalivahdiksi joutunut isä, Juha Pajunen.

Lauri (13), Stiina (11), Tuomas (9) ja Aapo (7) suostuvat viemään pallot kauemmaksi, vaikka selvästi haluaisivat vähän kiusata isäänsä kovilla potkuilla.

Jalkapallon potkutekniikka on kaikilla hyvin hallussa. Siitä tietää, että kesäisin on pallon kanssa vietetty paljon aikaa Kangasniemen pallokentällä. Eikä harjoitusten takia aina tarvitse lähteä kauas. Oma piha riittää. Sieltä löytyy nurmikenttä ja jalkapallomaali. Autotallin päädyssä on lisäksi maalit, joissa sopii harjoitella jääkiekkoa ja salibandya.

Urheilu onkin Pajusten yhteinen harrastus. Pojat pelaavat jalkapalloa, jääkiekkoa ja salibandya, Stiinan lajeina ovat lisäksi ringette ja vikellys.

Isänä oleminen on Juha Pajusen mielestä hieno juttu. Hyvää kokemusta perheen pyörittämisen arjesta hän sai, kun oli yhden syys- ja kevätkauden kotona hoitamassa lapsia Stiinan ollessa reilun vuoden ikäinen.

– Hoitovapaa oli hyvä kokemus. Perheenäitien tärkeää roolia oppi arvostamaan ihan toisella tavalla, kun sai itse kokea millaista on arjen pyörittäminen kahden pienen lapsen kanssa.

– Aika veikeätä on seurata näitten lasten kasvua. Siinä joutuu ihmettelemään, miten nopeasti aika menee. Vanhin on yläkoulussa ja alkaa pian miettiä, mitä aikoo isona tehdä. Tuntuu että siitä on vain pieni hetki, kun itse olin miettimässä ammatinvalinnan kysymyksiä, kertoo Pajunen.

– Isänä haluan kannustaa lapsia tekemään hommansa kunnolla. Kaikessa pärjää, kun yrittää tarpeeksi ja tekee parhaansa. Kenenkään ei tarvitse olla täydellinen, riittää kun yrittää parhaansa.

