Välttämätön veronkorotus

Kangasniemen päättäjillä on ollut syksyn aikana käsissään hankala yhtälö. Valtionosuuksien leikkaukset veivät kunnan tuloista miljoonan. Kun menoja ja tuloja ryhdyttiin ynnäämään, paljasti laskutoimitus budjetista juuri tuon miljoonan euron aukon.

Kunnanhallituksen tuoreet päätöksetkin kertovat tilanteen hankaluudesta. Ensin päädyttiin korottamaan veroprosentti 20:stä 20,5:een. Nyt maanantaina todettiin, että puolen prosenttiyksikön korotuksella tulokuoppa ei täyty, ja päätettiin esittää valtuustolle, että veroprosentti nostettaisiin 21:een. Prosentin korotus tuo kunnan kassaan noin 650 000 lisäeuroa.

Veroprosentista lopullisen päätöksen tekee ensi maanantaina kokoontuva kunnanvaltuusto. Kunnallisvaaleihin valmistautuvat poliitikot ovat nyt pahan paikan edessä. On tehtävä valinta huonon ja vielä huonomman vaihtoehdon välillä. Kunnallisverotuksen kiristäminen rokottaa jokaisen veronmaksajan kukkaroa. Tilanteessa jossa kilpailukykysopimus ei mahdollista tulojen kasvattamista, verojen kiristys sekä monien palvelumaksujen ja kulutusverojen korotukset leikkaavat väistämättömästi kansalaisten päivittäistä leipää. Pienituloiset voivat joutua arkensa paineissa entistä ahtaammalle.

Mutta jos korotusta ei tehdä, taitaa edessä olla vielä suurempi allikko. Miljoonan säästöjen etsiminen kunnan toiminnoista tarkoittaisi mittavaa kouraisua koko palveluverkkoon. Supistus ei näkyisi vain pienenä juustohöyläyksenä, vaan järisyttäisi monia niitä palveluita, joita kuntalaiset ovat tottuneet pitämään välttämättöminä. Otto Mannisen koulun lakkauttaminen on jo osoittanut, kuinka hankalia ja kipeitä säästöpäätökset voivat olla. Kunnan koko palveluverkkoon puuttuminen aiheuttaisi varmasti mittavan kapina-aallon ja haittaisi merkittävästi kunnan positiivista mainetta.

Hankalan päätöksen kanssa askartelevia päättäjiä ehkä lohduttaa se, että tutkimusten mukaan suomalaisten selvä enemmistö haluaa pitää tiukasti kiinni kunnallisista palveluista. Eri tutkimusten mukaan jopa 65-75 prosenttia suomalaisista haluaa mieluummin kiristää verotusta kuin karsia palveluita.

Jo ensi vuonna edessä olevat sote-kentän muutokset ja myöhemmin toteutuva maakuntauudistus tuovat päätöksentekijöille omat haasteensa. Nyt ollaan astumassa kohti tulevaisuutta ja isoja ratkaisuja, joiden vaikutuksista ei ole varmaa tietoa. Epävarmuudesta huolimatta ensi vuoden budjetti on nyt saatava kohtuulliseen tasapainoon. Tässä tilanteessa veroprosentin nostaminen 21:een näyttää välttämättömältä ratkaisulta. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että nyt säilytetään kunnan hyvä palveluverkosto ja investoidaan rohkeasti niihin kohteisiin, joilla pystytään edistämään kuntalaisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia.