Säilytetään yläkoulun vanha, käyttökuntoinen liikuntasali

Paikallislehden sivulla kunnanjohtaja kertoi olevansa erittäin tyytyväinen kunnan tämänhetkisiin liikuntatiloihin. Pian käyttöönotettava uusi yläkoulun liikuntasali tarjoaa kolmiosaisena ratkaisuna lisävuoroja iltaisin eri ryhmille. Kyse on kuitenkin vain iltakäytöstä – me tarvitsemme ehdottomasti myös päiväkäyttöön tilavan, kalustetun liikuntasalin.

Koska meillä ei ole aiemmin ollut tällaista mahdollisuutta, emme ole voineet kehittää erilaisten ryhmien kuntoilua. Esimerkiksi eläkeläiset yrittävät touhuta pienellä ryhmällä kunnan punttisalin ahtaissa tiloissa ja hapenpuutteessa, ilman pukutiloja. Varmasti on muitakin, jotka yrittävät vastaavissa tiloissa hoitaa kuntoaan.

Kyse on lihaskuntoon kohdistuvasta harjoittelusta. 50 ikävuoden jälkeen ihmisen lihaskunto heikkenee. Moni ei pysty eläkeiässä enää elämään kotonaan. Laitospaikat vähenevät, erikoissairaanhoidon kulut kasvavat. Halvin keino on ennaltaehkäisy. Ihmisiin on panostettava nyt, ennen kuin tilanne riistäytyy käsistä.

On useita ryhmiä, jotka voisivat tehostaa ja aloittaa jopa kokonaan uuden liikuntatoiminnan. Esimerkiksi: eläkeläiset (määrä lisääntyy koko ajan ja ikä pitenee); työttömät (kaikenlainen aktivointi parantaa heidän olotilaansa); vammaiset; sairauksiin altistuvat (esim. diabetes); päivähoitolapset; perheliikunta; työpaikkaliikunta sekä koululiikunta/urheiluseurat (saliin tarvitaan mm. extreme-rata, joka meiltä puuttuu).

Kangasniemellä on nyt tilaisuus saada kunnolliset tilat. Toista tällaista tilaisuutta ei tule.

Järjestöt ja seurat, herätkää. Laitetaan nimilistat kiertämään, tarvitsemme joukkovoimaa.

Kuntatalous tarvitsee säästöjä. Kuitenkin riittävä fyysinen harjoittelu ennaltaehkäisee monien sairauksien puhkeamisen.

Tiedän että päättäjät torjuvat ehdotukseni. Ei ole tarvetta eikä rahaa.

Purkukustannukset liikuntasalin osalta ovat noin 50 000 euroa. Kokonaiskustannukset koko yläkoulun purusta ovat reilut 200 000 euroa, ei 450 000 euroa kuten lehdissä on kerrottu. Tällä purkuhyvityssummalla tehdään helposti tarvittavat muutostyöt kouluosan purun jälkeen. Saliosassa on ilmastointi, tarvitaan vain lämpösyöttö.

Säilytetään yläkoulun vanha, mutta toimintakuntoinen liikuntatila. Tehdään siitä monimuotoinen kuntokeidas, ja panostetaan erikoisryhmien kuntoiluun. Kunta saisi ratkaisusta runsaasti myönteistä palautetta.

Liikuntatilan ylläpitorahat palautuvat vuosien mittaan moninkertaisina takaisin. Jopa päättäjät, jotka sahaavat oksaa millä istuvat, tarvitsevat näitä toimintoja.