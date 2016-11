Kirkkoneuvosto vaati leipäjonoa itsekannattavaksi ja romahdutti kolmikantatuen ruokatuki- ja päiväkeskukselle. Ruokatukipisteestä ovat sadat kangasniemeläiset vähäosaiset saaneet ruoka-apua, matalan kynnyksen paikkaan on voinut tulla myös edulliselle arkiruualle tai kahville. ”Itsekannattavuuden vaatimus leipäjonolle” kuvaa ennen kaikkea köyhyyden ja kristillisyyden ymmärtämättömyyttä. Hyväosaisten ei tarvitse olla mukana rahoittamassa hävikkiruuanjaon organisointia tai kylmälaitteiden tuottamia sähkölaskuja.

Itsekannattavia ruokapaikkoja kylällä on riittämiin, kunhan vaan rahaa olisi käyttää niitä. Jokainen, jolla rahaa on, hakee ruokansa kaupasta eikä leipäjonosta. Ajatusleikki siitä, miten rahattomien ruoka-apu organisoidaan itsekannattavaksi, olisi lähinnä päiväysvanhan ruuan kantaminen torille jaettavaksi. Kylmäketjuhan toimii loka-huhtikuu ja kesäaikaan jaettaisiin vain kuivatuotteita ja leipää.

Murheellista, että kolmikantarahoituksen romahdus tulee vielä kirkkoneuvostolta, joka ohjaa kristillisen kirkon talouden pitoa. Evankeliumit kuvaavat opetuslasten tehtävää myös ruokkia kansa ”antakaa te heille syödä”, tai laupias samarialaisen asennetta, joka vielä auttamisensa jälkeen jätti rahaa varmistaakseen ryövätyn toipumisen. Kristillinen asenne ei voi olla kylmä lähimmäisen hädässä.

Myrskylyhty ry:n työn ohjeena on vuosia ollut: Matt. 25:40 ”Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”.

Osoita tukesi allekirjoittamalla adressi www.adressit.com ”ruoka-apua ei saa lopettaa Kangasniemellä!” tai ruokatuki- ja päiväkeskuksessa, Kankaistentie 2, arkisin klo 8-14.

Kirsi Warpula

Myrskylyhty ry