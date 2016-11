Kirjastoauto on laitettu myyntiin

Kangasniemen kunta kauppaa käytöstä poistamaansa kirjastoautoa. Kirjastoauto myydään kirjoineen tai ilman niitä. Kirjastoauto on vuosimallin 1991 Scania ja paikkakuntalaisia palvellessaan se on kerrättänyt mittariinsa 328 941 kilometriä. Kunta kauppaa kirjastoautoa netissä toimivalla kiertonet.fi -sivustolla, jossa autosta käydään huutokauppaa. Huutokauppa päättyy 25.11. kello 21. Autosta on tähän mennessä jätetty kahdeksan tarjousta. Tämän hetkinen korkein jätetty tarjous on 5200 euroa.

Kirjastoautopalvelu lakkautettiin Kangasniemellä viime keväänä.