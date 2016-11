Kangasniemen kansallispuku innoitti lapasen

Taito Itä-Suomi ry julkaisee Suomi 100 -vuotta juhlavuoden kunniaksi Lapasesta lähtöö Savossa -ohjevihkon marraskuussa 2016. Ohjevihko sisältää 15 lapasen malliston, joiden aiheet on haettu savolaisesta luonnosta, kulttuurista ja elämänmenosta. Mallistolla Taito Itä-Suomi ry haluaa ylläpitää aineetonta kulttuuriperintöämme ja siirtää neulomisen taitoa ja arvostusta eteenpäin.

Kangasniemeltä mallistoon on päässyt Kansallispukulapanen. Malliston yhden lapasen innoittajana on ollut Kangasniemen naisen kansallispuku. Se pohjautuu 1800-luvun alun kansanpukuihin. Hameen tummansinisten raitojen seurana on leveähkö kapeiden raitojen ryhmä, jonka väreinä ovat vadelmanpunainen, vaaleansininen, ruskea ja valkoinen.

Lapasesta lähtöö Savossa -lapasmallit on suunnitellut Taito Pirkanmaa oy.