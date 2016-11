Monikulttuurisuusryhmä valmiina auttamaan pakolaisia

Kangasniemellä seitsemän vuotta kokoontunut monikulttuurisuusryhmä on valmis kantamaan kortensa kekoon, jos kuntaan muuttaa ryhmä pakolaisia ensi vuonna. Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta alustavasti on kaavailtu, että Kangasniemi voisi ottaa vastaan Syyriasta tulevan pakolaisryhmän.

– Meidän ryhmässämme kaikki ovat kohdanneet kulttuurimuutoksen ja vieraisiin oloihin sopeutumisen omassa elämässään. Väistämättä eri maassa asuminen muuttaa ihmisen katsantokantaa ja tuo joustavuutta. Me ryhmämme suomalaiset tiedämme, miltä tuntuu asua ulkomailla, ja vastaavasti muualta tänne muuttaneet tietävät, millaista on sopeutua suomalaisiin oloihin, kertoo Marjo Heikkinen-den Arend.

– Olemmekin pohtineet, että me voisimme olla avuksi, jos ja kun Kangasniemelle muuttaa pakolaisia. Kokemuksen kautta tiedämme millaista on muuttaa vieraaseen maahan ja vieraaseen kulttuuriin.

Monikulttuurisuusryhmästä löytyy jo valmiiksi henkilöitä, jotka ovat suorittaneet SPR:n ystävätoimintakurssin.

Monikultturisuusryhmä vietti seitsenvuotissynttäreitään viime viikolla. Vuosien myötä erilaiset kulttuurit ja tavat ovat tulleet ryhmäläisille tutuiksi.

– On mielenkiintoista päästä vertailemaan, miten eri maissa vietetään joulua, pääsiäistä, juhannusta ja muita juhlia, kertoo Heikkinen-den Arend.

– Tärkeätä tietenkin on ollut myös tutustua lähiympäristön nähtävyyksiin ja suomalaiseen kulttuuriin. Joukolla olemme käyneet elokuvissa, teatterissa ja monissa lähistön kulttuurikohteissa.

Tulevan vuoden ohjelmasta ryhmässä ei ole vielä päätetty. Se on tiedossa, että kuukausittaiset kokoontumiset tulevat jatkumaan. Ja sekin on tiedossa, että tämän vuoden kokoontumiset päättää yhteinen pikkujoulu.

– Olemme koolla yhden ryhmäläisen kodissa, josta löytyy piano, nuotteja ja soittotaitoa. Luvassa on mukava ilta mukavassa seurassa ja hauskojen joululaulujen parissa. Toivottavasti mahdollisimman moni joukostamme pääsee menoon mukaan.