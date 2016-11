Halloween vai pyhäinpäivä? Vai molemmat?

Pyhäinpäivä on suomalaisille perinteisesti vakava ja harrasjuhla, jolloin kristillisissä piireissä muistellaan pyhimyksiä, marttyyreita ja vainajia. Päivä on yhdistelmä kahdesta katolisen kirkon keskiajalta lähtien viettämästä juhlasta: kaikkien pyhien päivästä ja uskovien vainajien muistopäivästä. Kaikkien pyhien päivän juuret ovat 300-luvulla ja uskovien vainajien muistopäivän 900-luvulla.

Monille suomalaisille päivä on nykyisin harras vainajien muistopäivä, jolloin läheisten haudoille käydään viemässä kukkia ja kynttilöitä.

Riehakas halloween kummituksineen, naamioineen ja kurpitsalyhtyineen kuuluu myös loka- ja marraskuun vaihteen juhlintaan. Suomeen amerikkalainen halloween rantautui varsinaisesti vasta 1990-luvulla. Pyhäinpäivän hartaus ja halloweenin riehakkuus sopivat huonosti yhteen. Kristilliset piirit ovatkin paheksuneet halloweenia, joka symboleillaan viittaa vahvasta pakanallisiin perinteisiin.

Halloween-rihkamaa myyvä kauppa puolestaan on näkyvään juhlintaan tyytyväinen. Tyytyväisiä ovat myös monet lapset ja lapsiperheet. Halloweenkemut tuovat syksyn pimeyteen mukavan hetken, jolloin kotiin voi järjestetään lapsille ja lapsenmielisille kunnon naamiaiskekkerit. Monilla paikkakunnilla lapset kiertävät naamiaisasuissaan naapurustossa kerjäämässä karkkia ja hokevat: Karkki tai kepponen. Amerikantuliaisia tuokin perinne.

On turha kinastella, oliko ensin pyhäinpäivä vai halloween. Ei ollut kumpikaan. Alussa oli samhain.Se oli muinaisten kelttien juhla, jossa juhlistettiin kesän ja sadonkorjuun päättymistä ja uuden vuoden alkamista. Samaa sukua samhainin ja halloweenin kanssa on suomalaisten oma sadonkorjuujuhla, kekri. Koska kekri ajankohdaltaan sattui lähelle kristillistä pyhäinpäivää, se on myöhempinä aikoina usein samastettukin pyhäinpäivän kanssa, josta kansanomaisesti onkin käytetty myös nimitystä kekri.

Kangasniemellä halloweentunnelmaan pääsee mukaan Luusniemellä kyläseura Elon bileissä. Kylätalo pukeutuu halloweenin teemaan ja naamiaisasuihin sonnustautumista toivotaan myös juhlaväeltä.

– Hyvä olisi jos kaikki lapset ja lapsenmieliset pukeutuisivat niin, että näkisimme paikalla keijukaisia, hirveitä mörköjä ja kaikenlaisia halloweenin kummajaisia, toivoo Tapio Viljanen.

– Tavoitteena meillä on järjestää perheille hauskat juhlat. Ja samalla tietenkin tehdä kyläseuramme toimintaa tunnetuksi lähialueen lapsiperheille. Tiedä vaikka näin saisimme uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Luusniemen kylätalolla 5.11. klo 14-15.30 järjestettävä halloweenjuhla on kaikille avoin. Taikuuttakin paikalla nähdään. Siitä huolehtii taikuri Paavo Slazenger.

Lähteet: Wikipedia, History.com, Vuotuinen ajantieto