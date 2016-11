Tuleva vuosi täynnä tapahtumia

Tapahtumajärjestäjien tiistai-iltainen kokoontuminen Kangasniemi-salissa alkoi kakkukahveilla. Reissupannun naisten loihtima kinuskikakku veti suut muikeiksi ja hymyt vain levisivät kunnanjohtaja Johanna Luukkosen ylistävistä sanoista.

– Meillä on tänä vuonna ollut huikea tapahtumien vuosi. Perinteiset tapahtumat ovat säilyttäneet asemansa ja myös monia uusia tulokkaita on kalenteriin ilmestynyt. Yhdistykset ovat tehneet kuntalaisten, kesäasukkaiden ja matkailijoiden eteen hienoa työtä. Kunnan kannalta tämä kaikki on hienoa pr-toimintaa, kehui Luukkonen.

Tulevana vuonna Suomi täyttää 100 ja Kangasniemi 150. Luukkonen arvioi, että juhlavuoden ohjelmasta tulee vielä tämänvuotista runsaampi ja komeampi.

Kuluvan vuoden tapahtumakirjoa ja kävijämääriä järjestöväelle kertasi Paula Pylvänäinen. Hän arvioi, että erilaisissa tapahtumissa on käynyt yleisöä runsaat 70 000 henkeä. Paljon sellaisiakin tapahtumia on järjestetty, joihin ei ole myyty lippuja ja joiden kävijämäärät eivät ole mukana arvioissa.

Juhlavuoden tapahtumista Teatteri Ilonan ”Sinivalkoinen”, Teatteri EStaten ”Rautavaara” sekä Adamant ry:n ja Livsfara ry:n Kangasniemen nuorison vaiheita käsittelevä musikaali on jo hyväksytty Suomi 100 -tapahtumaksi, joten ne voivat anoa projekteihinsa maakunnallista avustusta.

Kangasniemen juhlavuosi avataan ilotulituksella Rantatorilla. Ohjelmaan kuuluvat myös Kansis-keskuksen vihkiäiset huhtikuussa, 150-vuotisjuhlatanssit Syvälahdessa kesäkuussa ja varsinainen juhlavuoden päätapahtuma 18. kesäkuuta. Päätapahtumassa nähdään mm. juhlakulkue.