Metsästysseuroilla on hyvä imago

Hämäränä syyspäivänä automatka oli katketa kesken. Tielle astui hirvi. Se katosi ojan taakse ehdittyään taimikkoon ällistyttävää vauhtia. Säikähdys ei ehtinyt haihtua ennen kuin ajoradalle harppasi toinen sarvipää, joka paineli edellisen perään.

Tervehdin nykyisin ilolla metsästäjiä, jotka järjestäytyvät hirvijahtiin viikonlopusta toiseen ja kelistä välittämättä. Heidän ansiostaan hirvimäärä pysyy aisoissa. Silti kanta on elinvoimainen ja hirviä metsissä riittää.

Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti. Kun Taloustutkimus Oy selvitti suomalaisten suhtautumista vuonna 2013 Suomen riistakeskuksen toimeksiannosta, 61 prosenttia suomalaisista suhtautui metsästykseen myönteisesti, 26 prosenttia neutraalisti ja 13 prosenttia kielteisesti. Myönteinen suhtautuminen oli edellisiin mittauksiin verrattuna lisääntynyt ja kielteinen suhtautuminen vähentynyt.

Vain suurpetoeläinten metsästykseen suhtauduttiin hieman kriittisemmin kuin aiemmin. Yleinen kanta oli silti edelleen se, että myös suurpetokantoja on voitava säädellä metsästyksellä. Siitä kertoo myös vastaajien karhu- ja susipelko. Karhua ilmoitti pelkäävänsä 46 prosenttia haastatelluista, sutta 47 prosenttia.

Toisaalta ihmiset seuraavat metsästäjien edesottamuksia varsin tarkasti. Karhu on suurimpana petoeläimenä arvokkain saaliseläin, mutta samalla se herättää paljon tunteita. Syksyn karhunmetsästyksen yhteydessä käytiin julkista keskustelua, jossa kyseltiin, oliko jahdissa rikottu lupia vai oliko kaikki mennyt niin kuin piti?

Poliisi ja Metsähallitus valvoivat tehostetusti karhunmetsästystä Etelä-Savossa. Yleisövihjeitä ja -palautteita tuli runsaasti, minkä vuoksi tarkastuksia tehtiin useita kymmeniä.

Osaltaan suomalaisten myönteiseen suhtautumiseen voi vaikuttaa metsästysseurojen toiminnasta saatu kuva. Se on säilynyt hyvänä.

Karhunmetsästys poiki alkusyksystä vilkkaan keskustelun. Poliisi ja Metsähallituksen erävalvonta valvoivat tehostetusti karhunmetsästystä Etelä-Savossa. Viranomaisten yhteispartio tarkasti luvat, aseet ja ampumakoetodistukset kymmeniltä karhunmetsästäjiltä. Partio kiersi myös tarkastamassa metsästäjien ilmoittamat karhunkaatopaikat.

Laiminlyöntejä ei vilkkaasta keskustelusta huolimatta paljastunut.

Tämä on hyvä uutinen. Kaatuihan yksi Etelä-Savon ensimmäisistä karhuista kangasniemeläisten metsästysseurojen jahdissa Rauhajärven maastossa jahdin aloituspäivänä.