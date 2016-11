KaPalle kolme pistettä kotipeleistä

KaPa-51 jääkiekon edustusjoukkue pelasi viime viikonloppuna kaksi Savo-Karjalan II-divisioonan kotiottelua. Perjantai-iltana Tehomet Areenalle saapui vastustajaksi SuKiKa, joka kukistui lukemin 5-4 (1-2, 3-0, 1-2).

– Osasimme valmistautua kovavauhtiseen peliin ja sellainenhan siitä tuli, toteaa KaPan valmentaja Ville Ikonen.

Suonenjokelaiset veivät ensimmäisen erän lukemin 1-2. KaPan avausmaalin teki Sami Kallio. Toisessa erässä KaPa pääsi 4-2 -johtoasemiin, maalit kirjattiin Jarno Reinikaiselle, Sami Kalliolle ja Jussi Siitoselle.

Ottelun päätöserässä KaPan Ville Närhi teki yhden maalin ja SuKiKalle kirjattiin kaksi osumaa, joista toinen syntyi vain 15 sekuntia ennen peliajan päättymistä.

– Kolmas erä oli enemmän puolustuspeliä, mikä on ihan normaalia tuollaisessa tilanteessa. Hyvävauhtinen ja kova peli, jossa koko joukkue taisteli taas hienosti, kiittelee Ikonen.

Valmentajan erityismaininnan perjantain ottelusta saa Sami Kallio.

– Kaksi maalia pakilta tällaiseen peliin oli kova suoritus.

Lauantaina KaPa sai vastaansa Kontiolahdelta saapuneen Kajan, joka vei sarjapisteet lukemin 5-7 (0-3, 2-2, 3-2).

– Aloitimme hyvin, ensimmäiset kymmenen minuuttia olimme pelin päällä ja paine oli vastustajan päässä. Sitten vastustaja sai ehkä vähän helpot maalit ja itse emme tehneet paikoista, Ikonen kertaa avauserää.

Toisessa erässä molemmille joukkueille kirjattiin kaksi maalia ja Kaja säilytti kolmen maalin johtoasemansa. KaPan maalintekijöiksi merkattiin Ville Närhi ja Jussi Siitonen.

– Toisessa erässä jäähyboksin ovi kävi vähän turhankin tiuhaan. Liiaksi keskityttiin muuhun kuin omaan tekemiseen, mutta joskus tunne vie ja sillä siisti. Taisteltiin ja blokattiin kuteja, mutta ei silti saatu kurottua eroa kiinni, Ikonen harmittelee.

Kolmannessa erässä KaPa sai pelata paljon ylivoimaa.

– Pelasimme aktiivisesti ja kovalla sydämellä, mutta se ei riittänyt. Meillä oli hyvät mahdollisuudet jatkoajalle ja hienoon nousuun, mutta pari virhettä maksoi tällä kertaa, Ikonen kertoo.

Kolmannessa erässä KaPan maalit tekivät Henri Ryynänen, Elmeri Linnera ja Jussi Siitonen, jonka Ikonen nostaa lauantain ottelun ykköspelaajaksi.

Tappiota ei jäädä märehtimään, vaan katseet suunnataan seuraaviin otteluihin.

– Ei muuta kuin tukka taakse ja kohti uusia pelejä. Sama taistelu jatkuu varmasti koko kauden. Toivottavasti kaikille on tullut selväksi, että tässä sarjassa ei ole yhtään läpihuutopeliä, Ikonen toteaa.

KaPa on kerännyt kauden kahdeksasta ensimmäisestä ottelusta 15 pistettä ja on tällä hetkellä sarjataulukon kolmannella sijalla. Warkis ja Kaja ovat samoissa pisteissä KaPan kanssa. Sarjaa johtaa LL-89, jolla on koossa jo 27 pistettä. Seuraavaksi KaPa kohtaa Warkiksen lauantaina 12.11. Tehomet Areenalla pelattavassa kotiottelussa.

KaPan pelaajien tehot:

KaPa – SuKiKa 28.10.

Sami Kallio 2 + 0

Ville Närhi 1 + 1

Jussi Siitonen 1 + 1

Jarno Reinikainen 1 + 0

Ville Laakkonen 0 + 2

Elmeri Linnera 0 + 1

Joonas Kinnunen 0 + 1

Jaakko Pietarinen 0 + 1

KaPa – Kaja 29.10.

Jussi Siitonen 2 + 1

Elmeri Linnera 1 + 1

Ville Närhi 1 + 1

Henri Ryynänen 1 + 1

Ville Laakkonen 0 + 2

Samuli Liila 0 + 2

Jarno Reinikainen 0 + 1

Jarkko Junni 0 + 1