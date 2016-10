Talvihuolto säästää monelta riesalta

Talvi yllätti autoilijat. Tuollainen otsikko löytyy lehdistä lähes joka syksy. Autoliitto korostaakin ohjeissaan, että jokainen autoilija voisi varautua kylmiin ja lumisiin keleihin hyvissä ajoin. Se joka varautuu, ei ylläty silloin kun ilma näyttää lunta ja pakkasta.

– Syksyn tullen olisi hyvä käydä tekemässä autolle perushuolto, jossa käydään läpi turvallisuustekijät ja kaikki nesteiden pakkaskestävyydet ja akun kunto. Usein vasta 30 asteen pakkasella huomataan, että akku on loppu. Varsinkin näissä nykyisissä autoissa, joissa on runsaasti elektroniikkaa, olisi akun oltava koko ajan teräkunnossa. Jos virta loppuu, autojen tietojärjestelmät menevät helposti sekaisin, selvittää Jorma Lukkarinen Kangasniemen Autosähköstä.

Yli viisi vuotta vanha akku voi olla jo siinä kunnossa, että kovemmilla pakkasilla auto ei enää käynnisty. Akun vaihdosta kokemusta omaavat tietävät kertoa, että operaatio on huomattavasti helpompi tehdä aurinkoisena syyspäivänä kuin tuiskussa ja pakkasessa.

– Uusiin autoihin akun vaihtokaan ei ole enää tee-se-itse -miehen hommaa. Meidän ammattilaistenkin täytyy turvautua merkkikohtaisiin ohjeisiin kun akkuja vaihdamme, kertoo Lukkarinen.

Talvisen turvallisuuden kannalta hyvä pito ja hyvä näkyvyys ovat tärkeitä tekijöitä. Renkaiden urasyvyyden pitäisi olla kesärenkaissa 1,6 mm ja talvirenkaissa 3,00 mm. Nuo lukemat ovat kuitenkin vain minimirajat, jolloin renkaiden pito märällä, loskaisella tai lumisella säällä on jo merkittävän heikkoa. Suositeltava renkaiden urasyvyys on vähintään 4-5 mm.

Renkaiden turvallisuuden voit tarkistaa helposti itse. Näppärin keino on asettaa kahden euron kolikko renkaan pääuraan. Jos kolikon hopeareuna peittyy kokonaan, on renkaiden urasyvyyttä jäljellä vielä 4 mm. Nastarenkaita voi käyttää marraskuun ensimmäisestä päivästä alkaen tai aiemminkin, jos säät niin vaativat. Talvirenkaat pitää vaihtaa alle viimeistään joulukuun alussa.

Hyvä näkyvyyden voi varmistaa puhdistamalla auton lasit sekä sisä- että ulkopuolelta. Puhtaat lasit eivät huuruunnu niin helposti kuin likaiset.

Kuljettajan korvien välikin on syytä säätää talviasentoon. Talviset liukkaat kelit vaativat ennakointia ja tarkkuutta. Hyvilläkin renkailla jarrutusmatkat voivat osoittautua liian pitkiksi, jos turvallisuusväli ja riittävä varovaisuus unohtuvat.

Omat ajatuksensa talviasentoon säätänyt kuljettaja muistaa myös ottaa jääraapan ja lumiharjan kesävarastosta autoon.