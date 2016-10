Uskon yössä teemana laulu uskon ilmentäjänä

Anna-Mari Kaskisen ideoima Uskon yö on maanlaajuinen seurakuntatapahtuma, joka järjestettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2015. Tänä vuonna Uskon yö -tapahtumapäivä on tänään lauantaina 29.lokakuuta ja sen teemana on Laulu uskon ilmentäjänä.

Uskon yössä kirkonkellot soivat kello 19 soivat kaikissa tapahtumaan osallistuvissa Suomen kirkoissa, niin myös täällä Kangasniemellä. Kotikirkossa pidettävässä Uskon yössä lauletaan aluksi vanhoja tuttuja hengellisiä lastenlauluja ja tyttöbändi NSV esiintyy. Uskon yössä lauletaan myös uusia virsiä yhdessä kirkkokuoron kanssa vastailmestyneestä virsikirjan lisävihkosta.

Kello 21 alkavassa konsertissa esiintyvät Kangasniemen Mieslaulajat, Naiskuoro Niemettäret, Kirkkokuoro, Syvä Huokaus -yhtye, Pentti Rahikainen ja Sirkku Tolvanen. Konsertissa lauletaan myös yhdessä. Tapahtuma päättyy kello 22 yhteisesti laulettavaan tapahtuman teemavirteen Soi virteni kiitosta Herran.

Uskon yö kirkossa tänään lauantaina 29.10. klo 19-22.