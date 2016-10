Maastohiihdon Suomen Cup alkaa

Maastohiihdon kilpailukausi pyörähtää käyntiin tänä viikonloppuna Vuokatissa, jossa Suomen Cupin avauksessa hiihdetään sprintit perinteisellä ja viestit vapaalla hiihtotavalla. Sprinttiin on ilmoittautunut 58 naista ja 101 miestä sekä viesteihin 33 naisten joukkuetta ja 51 miesten joukkuetta.

Perinteisen sprintit ovat kisaohjelmassa tänään lauantaina. Naisten sprinttiin on Kalskeesta ilmoittautunut Heini Hokkanen.

Huomenna sunnuntaina vuorossa ovat viestihiihdot ja mukana on myös Kalskeen naisten joukkue, joka sijoittui viime vuoden cupissa neljänneksi. Viesti hiihdetään kolmihenkisin joukkuein ja kilpailumatka osuuksilla on 4 kilometriä.

Tällä kaudella Suomen Cupissa kilpaillaan Vuokatissa, Rovaniemellä, Jämillä, Keuruulla, Kontiolahdella ja Ylitorniossa. SM-hiihdot järjestetään Keuruulla, Kontiolahdella ja Ylitorniossa.

Osakilpailuissa jaetaan pisteitä 30 parhaalle maailmancup-taulukon mukaan. Lopputuloksiin lasketaan mukaan kaikista osakilpailuista kootut pisteet. Sama sääntö koskee viestejä. Palkintorahoja Suomen cupissa tällä kaudella jaetaan noin 70 000 euroa. Kilpailut näytetään myös tällä kaudella Ylellä.

Hiihdon Suomen Cup 29.10.-20.10. Vuokatissa.