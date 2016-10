Eemeli Oksiala ja Vapahtaja-bändi kiertueella Aasiassa

Kangasniemeläinen Eemeli Oksiala on parhaillaan kiertueella Aasiassa yhdessä Vapahtaja-bändinsä kanssa. 23-vuotias Oksiala on harrastanut bändihommia ja rumpujen soittoa noin 11 vuotta 6-7:ssä eri bändissä. Nykyisin hän soittaa Vapahtaja-bändin lisäksi Chaos nimisessä bändissä.

Oksiala muutti Kangasniemelle noin kuukausi sitten. Paikkakunta on tuttu hänelle jo pitkältä ajalta, sillä täällä asuu hänen kavereitaan sekä avovaimo. Töissä Oksiala käy edelleen Varkaudessa, jossa hän työskentelee etsivänä nuorisotyöntekijänä.

Vapahtaja-bändi on ollut kasassa vain reilun vuoden, mutta eilen keskiviikkona alkanut Aasian kiertue on yhtyeelle jo toinen. Kiertue käsittää kuusi keikkaa Taiwanissa Taipeissa, Malesian Penangissa, Johor Bahrussa, Kuala Lumpurissa, Batu Pahatissa sekä Singaporessa. Mukana kiertueella on myös pieksämäkeläinen Violent Failure.

