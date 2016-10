Pitääkö olla jo Oikeasti Aikuinen

Lukiosta päästyäni minulla oli ikätovereideni tavoin hirveä kiire päästä itsenäistymään, sillä olivathan ovet viimein auki tulevaisuuden haaveisiin.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana olen kuitenkin käsittänyt aikuisuuden olevan paljon laajempi konsepti, kuin olin kuvitellutkaan. Se koostuu pienistä arjen hetkistä: kun vesilasku yllättää suuruudellaan, kun huomaa unohtaneensa ostaa vessapaperia tai osaa korjata vuotavan vesihanan itse.

Netissä kiertää hauska kuva, jossa nuori mies joutuu ongelmatilanteen eteen. Ensin hän kaipaa avukseen aikuista, kunnes tajuaa olevansa niin vanha, että hänen täytyisi osata ratkaista pulmansa itse. Joten hän päättää tarvita apuun ”aikuisemman aikuisen”.

Tuollainen tunne on tullut tutuksi monesti. Vaikka ikääntymisestä ei vielä tässä vaiheessa tarvitsekaan murehtia, mietityttävät elämän erilaiset valinnat silti. Oman ikäiset toverit kihlautuvat ja hankkivat lapsia, kun itse pohdin missä vaiheessa ehdin lukea seuraavan viikon tenttiin. Se saattaakin olla se suurin aikuistumisen kysymys – löytää jostain täältä lukuisten vaihtoehtojen keskeltä se polku, joka tuntuu kaikista omimmalta juuri tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Sen jälkeen, kun yliopiston ovet aukenivat ja palasin takaisin ykkösluokkalaiseksi, huomasin aikuisuuden tavoittelun olevan yhtä höpönlöpöä. Fuksivuonna opiskelijat taantuvat takaisin lapsiksi, sillä se on monelle viimeinen hetki heittäytyä rennosti opiskelijaelämään ennen työ- ja perhe-elämän vakavampia vaatimuksia. Teematkin pyörivät yhtä lailla haalarien kuraantumisen, kodin leikkimisen ja erilaisten naamiaisleikkien ympärillä aivan kuten päiväkotiaikoina.

Jatkuvassa kiireessä on myös alkanut arvostaa pieniä asioita, kuten päiväunien ottamista ja kotona käymistä aivan eri tavalla, sillä perheen ruokapatojen ääressä Ylistarossa meno on paljon rauhallisempaa.

Aikuisuuteen kuuluu kuitenkin isona osana myös vanhoista asioista luopumista. Myyntiin menneen lapsuudenkodin lisäksi on paikkakunnalle suureksi osaksi sanottava muutenkin hyvästi, ja jatkaa eteenpäin elämässä.

Tämä onkin näillä näkymin viimeinen tekstini Kangasniemen Kunnallislehdessä. Kaikista ihanista muistoista iloiten ja toimitusta kiittäen.