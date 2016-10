Mökkeilyä kehitetään yhteistyöllä

Suomi eroaa monista muista maista siinä, että mökkeily on laajalle kansanosalle mahdollista. Vapaa-ajan asuntojen määrä on suuri. Mökkeily on osa kansallista identiteettiämme.

Eniten Suomen kunnista mökkejä on Mikkelissä, 10 349 kappaletta. Runsaasti lisää mökkejä löytyy Mikkelin ympäristöstä. Seutu kuuluu Suomen merkittävimpiin mökkikeskittymiin. Kangasniemellä, Mäntyharjussa ja Puumalassa on enemmän vapaa-ajan asukkaita kuin vakituisia asukkaita.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua -kehittämisohjelma haluaa tukea Mikkelin seudun kehitystä kestäväksi vapaa-ajan asumisen mallialueeksi. Työtä ovat eri toimijat, kunnat, maakuntaliitto, tutkimuslaitokset, yritykset ja yhdistykset jo tehneetkin.

Tutkimuksellista otetta varten Miksei tilasi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista selvityksen kansainvälisistä vertailukohteista. Mitä vastaavanlaisia vapaa-ajan kohteita ulkomailta löytyy, mitä eri maissa on tehty ja saadaanko muualta käyttökelpoisia ideoita paikalliseen kehitystyöhön. Vertailukohteiksi valittiin Norra Bohuslän Ruotsista sekä Valdres Norjasta.

Vapaa-ajan asuminen on Suomessa jatkuvassa muutoksessa. Mökillä vietetyt ajat ovat pidentyneet, ja mökkeily on muuttunut lähes vakituiseksi asumiseksi. Osa taas vuokraa mökkiään muille, kun ei ehdi tai vietä siellä aikaansa. Nämäkin asiat on syytä ottaa kehittämisessä huomioon.

Mikkelin seutu lukemattomine järvineen ja rantoineen on kansainvälisestikin ainutlaatuinen alue. Miten seutu voi kehittyä vapaa-ajan asumisen mallialueeksi?

Esiselvityksen mukaan olennaista on paikallinen, julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuusverkosto. Vapaa-ajan asumiseen perustuva aluekehittäminen edellyttää alueilta kokonaisvaltaista, strategista otetta. Lisäksi tarvitaan tutkimuksen ja poliittisten toimien välistä vuorovaikutusta. Pitäisi myös luoda visio, millainen Mikkelin seutu on, kun se on saavuttanut johtavan aseman vapaa-ajan asumisen mallialueena Suomessa.

Mökkeily kannattaa pitää mielessä kaikessa toiminnassa keskeisenä asiana, kun suunnitellaan uusia palveluja ja kehitetään vanhoja.

Myös Kangasniemi voi hyötyä siitä, jos Mikkelin seudun tavoite vapaa-ajan asumisen mallialueesta saa ilmaa siipiensä alle.

Paikallisesti vapaa-ajan asumisella on suurin suhteellinen merkitys nimenomaan harvaanasutuille alueille.