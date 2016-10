Kunta torjumassa vanhustentalojen vastaanottamisen

Miten säätiön omistamille vanhusten asunnoille käy sote-uudistuksessa? Kysymys huolestuttaa Kangasniemen Vanhustentalosäätiötä, joka haluaisi lahjoittaa omistamansa vanhustentalot kunnalle.

Säätiö on törmännyt nyt toiseen ongelmaan: kunta ei halua ottaa ilmaista lahjoitusta vastaan.

– Kunta ei ota lahjoitusta vastaan, koska kiinteistöjen omistaminen ei ole kunnan ydintoimintaa, perustelee kunnanjohtaja Johanna Luukkonen.

Hän muistuttaa, että perusturvan palvelut siirtyvät kunnasta Essote-kuntayhtymälle ensi vuoden alusta lähtien.

Vuokratalosäätiö havahtui aiemmin tänä vuonna toimintatapojen muutokseen. Säätiön hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan kesäkuun puolivälissä.

Vanhukset tarvitsevat nykyisin suurelta osin kotiavustajia, mikä on muuttanut toimintatapoja. Kunta on huolehtinut vanhustentalojen asukasvalinnoista, ja tähän mennessä asiat ovat toimineet hyvin.

Säätiön hallitus päätyi tekemään esityksen varallisuuden siirrosta Kangasniemen kunnalle.

– Sote-ratkaisu vaikuttaa isosti myös vanhusten asumispalveluihin. Tulevaisuus näyttää olevan hämärän peitossa. Maakuntamalliin siirryttäessä nykykäytäntö tuskin on mahdollista. Kunnasta irrallinen säätiö ei tule huomioiduksi vanhusten asuntopalvelujen ratkaisuissa, Raimo Halttunen ja Esa Miettinen perustelivat Kangasniemen Vanhustentalosäätiön kunnalle jättämässä esityksessä.

Vanhustentalosäätiöllä on asuntoja useassa kohteessa. Kankaistentie 1:ssä on kolme rivitalotyyppistä rakennusta, joissa on 24 asuntoa. Keskustie 1:ssä sijaitsee 24-asuntoinen rivitalo. Otto Mannisen tie 96:ssa on neljä rivitalotyyppistä rakennusta, joissa on 16 asuntoa. Lisäksi Otto Mannisen tie 90 B:ssä sijaitsee ryhmäkoti Kuusela, jossa on 16 asuntoa.

Rakennukset ovat osin kunnostettu, osa on hyvässä kunnossa ja osa tyydyttävässä kunnossa.

Kunnanhallitus käsittelee lahjoituksesta ensi maanantaina.