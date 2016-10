Kunnallisvero nousemassa

Kunnanhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen esityksen tuloveroprosentin nostamisesta ensi vuonna 21 prosenttiin. Vero on nykyisin 20 prosenttia.

Myös kiinteistövero nousee. Yleinen kiinteistövero nousee valtion määrittämän uuden alarajan mukaiseen 0,93 prosenttiin (nykyisin 0,80).

Kunnanjohtaja Johanna Luukkonen esittää, että vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero on edelleen 0,45 prosenttia ja loma-asuntoja verotetaan 1,05 prosentin mukaan, kuten nykyisinkin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on esityksen mukaan 2 prosenttia.