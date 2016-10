Salmelalle tehdään liiketoimintasuunnitelma

Salmelan leirikeskuksen investointi ottaa varovaisia askelia kohti toteutumista.

– Juuri olimme Mikkelissä neuvottelemassa, miten hankkeen edistämistä olisi paras jatkaa. Loppuvuoden aikana pitäisi Kiinteistö Oy Salmelanmajalle laatia liiketoimintasuunnitelma, jonka pohjalta sitten voisimme hakea ely-keskukselta rahoitusta hankkeeseen, kertoo kiinteistöyhtiön hallituksen sihteeri ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Tiihonen.

Salmelan vanhat rakennukset korvaavan investoinnin alustava kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa, josta seurakunnan osuus on 1,8 miljoonaa ja kunnan 276 000. Hankkeen edistämisen ja toiminnan tulevan pyörittämisen työväline on kunnan ja seurakunnan perustama kiinteistöyhtiö.

– Tavoitteena on, että saisimme ely-keskuksesta myönteisen päätöksen alkuvuodesta. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, voitaisiin rakentamaan päästä jo tulevana kesänä, arvioi Tiihonen.

Tiihonen toivoo, että Kangasniemi saisi investoinnin myötä hyvän ja toimivan leirikeskuksen, joka palvelisi sekä kunnan että seurakunnan tarpeita.

– Mäntyharjulla kävimme tutustumassa toimintaan. Siellä on keskus, joka toimii samalla tavoin, lähellä keskustaa. Läheinen sijainti mahdollistaa myös aktiivisen päiväkäytön.

Investoinnin yhteydessä Salmela tulee mahdollisesti saamaan myös uima-altaan. Teknisessä lautakunnassa hyväksytyssä kunnan ensi vuoden investointiesityksessä on uima-allasta varten varattu 150 000 euroa. Lopullisen sanan investionneista sanoo kunnanvaltuusto.