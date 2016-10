Urheilukenttä kaipaa remonttia

Kangasniemen urheilupaikkojen murheenkryyni on yleisurheilukenttä, jonka pinnoite on päässyt pahasti rapistumaan. Urheiluväki pelkää, että kenttä joutuu käyttökieltoon, jos remonttia ei saada pikaisesti toteutumaan.

Liikunnanohjaaja Markus Laitinen katselee kentän pinnoitetta, joka on urautunut, halkeillut ja pukkaa rakosistaan sammalta.

– Urheiluväki on oikeassa. Mitään virallisia kisoja tällaisella kentällä ei voida järjestää. Lohkeillut pinta on harrastajille selvä turvallisuusriski. Sitä ei tiedä miten käy, jos juoksija piikkarinsa tuollaiseen rakoon tökkää.

– Positiivista tässä on se, että kentän perusrakenteet ovat hyvässä kunnossa. Routavaurioita ja kupruja ei ole, mikä on merkki siitä, että asvalttikerros kentän alla on kunnossa. Remontiksi riittää Novotan-pinnoitteen uusiminen, arvioi Laitinen.

Jos hyvin käy, kentän remontti on edessä jo ensi vuonna. Teknisen lautakunnan hyväksymässä investointilistassa urheilukentän kunnostukseen on tulevan vuoden budjetissa varattu 300 000 euroa. Oman sanansa investointilistaan tulevat vielä sanomaan kunnanhallitus ja –valtuusto.

Laitisen mukaan myös lähiliikuntapaikat ovat kuntalaisille tärkeitä. Lautakunnan hyväksymällä investointilistalla on varattu 50 000 euroa uuden koulun pihan liikuntapaikkaan. Suunnitelman mukaan siihen on tarkoitus tulla hiekkatekonurmi, monipeliareena ja kiinteitä liikuntalaitteita..

– Oppilaat ovat olleet mukana suunnittelemassa pihan toimintoja. Olisi tärkeää, että he pääsisivät pian näkemään oman suunnitelmansa toteutuvan.

Liikunta-alueiden tulevan vuoden investointeihin teknisen lautakunnan hyväksymä lista osoittaa kaikkiaan 500 000 euroa. Vuodelle 2018 summa on 665 000 euroa, joka pitää sisällään mm. tekonurmikentän 450 000 kustannukset.