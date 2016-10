Venerosvot touhuavat pimeässä

Käräjäniemen venesatama on joutunut syksyn pimeiden iltojen myötä varkaiden ja ilkivallantekijöiden kohteeksi. Poliisille ilmoitettuja tapauksia on ollut kesän jälkeen jo useita. Tuoreimmat bensavarkaudet tehtiin viikonloppuna, joten pimeä ja kolea eivät hämärämiehiä pysäytä.

Veneisiin murtautuvat ja tunkeutuvat rosvot etsivät käyttökelpoista ja helposti rahaksi muutettavaa irtainta omaisuutta. Veneitä on myös yritetty käynnistää, mutta ilmeisesti taidot ovat loppuneet kesken. Turhautumistaan varkaat ovat purkaneet rikkomalla paikkoja ja työntämällä veneitä järvelle tuulen kuljetettavaksi.

Polttoainesäiliöt ovat pienissä moottoriveneissä helposti irrotettavia ja kuljetettavia. Siitä kertoivat omaa kieltään viime viikonlopun jälkeen sataman pientareille jätetyt, mutta varkaiden tyhjentämät tankit. Joitakin säiliötä on häipynyt varkaiden mukana bensoineen kaikkineen.

Varkauksien havaitsemista ja tekijöiden kiinnijäämistä vaikeuttaa sataman huono valaistus. Osa alueen valaisimista on epäkunnossa tai rikki. Toimintaansa aloitteleva satamaosuuskunta on patistanutkin satamasta vielä vastaavaa kuntaa laittamaan valot kuntoon.

Esimerkiksi kameravalvonta vaatii laiturikentälle toimivia valoja. Vasta kun rikollisten puuhista saadaan kunnon todisteet, syylliset voidaan marssittaa käräjäsaliin vastaamaan tekemisistään.

Veneenomistajien kannattaa käydä rannassa tarkistamassa, missä kunnossa oma vene on ja ilmoittaa mahdollisista vahingoista ja menetyksistä poliisille.