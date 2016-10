Rantatorin kehittäminen jatkuu

Rantatori sai täksi kesäksi matkailijoita palvelevan info-rakennuksen. Alueen kehittäminen jatkuu tulevinakin vuosina. Teknisen lautakunnan hyväksymässä investointiesityksessä torin ilmeen kohentamiseen on varattu ensi vuodelle 95 000 ja samanmoinen summa myös vuodelle 2018.

Torin keskipisteeksi pystytetään 11 metriä korkea valonheitinmasto ja rantaan uudet valaisinpylväät satamaa valaisemaan. Suunnitelman mukaan valopylväitä koristavat Kangasniemen vaakunatunnusta mukailevat ”Kehrä”-tunnukset ja valonheitinmaston tyven ympärillä kiertää istuin. Myös torialueen penkit uusitaan.

Uudet penkit on jo tilattu ja valaisintolppien perustustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Ensi vuoden hommia ovat uudet parkkipaikat, joita on tulossa paloaseman viereiselle puistoalueelle.

Varjon vanha pajarakennus tullaan ranta-alueelta purkamaan vielä tämän syksyn aikana, mutta tekninen johtaja Mikko Korhonen sanoo, että sen tilalle Luotsilahteen ei nouse pitkään suunnitelmissa ollutta matkailurakennusta.

– Lautakunnassa Luotsilahden investointi ja siihen esitetyt 100 000 euroa pyyhkäistiin kokonaan pois. Luotsilahden sijaan kehittäminen suunnataan Kiviniemeen.

Kiviniemen leirintäalueen kunnostukseen oli alunperin investointisuunnitelmissa 130 000 euron määräraha. Summalla on tarkoitus kunnostaa mm. infopiste, wc-tilat ja keittiö. Myöhemmässä vaiheessa remontoidaan myös mökkien sisätilat. Remontin tarpeessa on myös leirintäalueen sauna, joka on osoittautunut käyttökelvottomaksi. Saunarakennuksen yhteyteen aiotaan toteuttaa myös matkailua palvelevia tiloja.