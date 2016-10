Oi aikoja, oi tarpeita

Mieleeni on jäänyt välkkymään luku lukion biologian oppikirjastani 1990-luvun alusta. Siinä esiteltiin ihmiskunnan kehitystä ja ennakoitiin merkittävien tulevaisuuden keksintöjen ajankohtaa. 2010-luvulla ennustettiin markkinoille ilmestyvän ensimmäisten telepaattisten ajatustenlukulaitteiden. Ajatus kiehtoi ja pelotti. 2010-luku tuntui kaukaiselta ja näytti Blade Runnerin kaltaiselta.

Eipä ole ajatustenlukulaitteita näkynyt. Sen sijaan sain lukea Helsingin Sanomien 8.10.2016 Tekniikka-palstalta Olli-Pekka Komosen jutun ”Älypönttö saattaa pelastaa perheriidoilta”, joka näyttää, miten maailma tällä vuosikymmenellä makaa.

Komonen esittelee älypuhelinsovelluksella ohjattavaa wc-istuinta, joka huuhtelee käyttäjänsä takapuolen ja hoitaa kuivauksenkin. Pöntössä on robottikäsi, jonka toimintaa voi säätää mieleisekseen yksilöllisesti jokaiselle käyttäjälle muistiin jääviä asetuksia myöten. Pönttö huolehtii ”enimmäkseen” itse puhtaana pysymisestään ja liikuttaa kanttaan automaattisesti: nostaa vessaan tullessa ja laskee vessasta poistuessa.

Tuohduin. Näinkö meille taas luodaan tarpeita? Miksi hankkisin tällaisen (hintaakin on lähemmäs 2000 euroa)? Tässäkö on tämän vuoden turhakepalkinnon voittaja? Näin jo, kuinka joku haikailee yksinoikeusmaahantuontisopimusta sekä varmaa, tasaista rahavirtaa suomalaisilta: äkkiä tällainen jokaiseen asuntomessutaloon!

Sitten nousi virne. Jos varmatoimiset nyky-wc:t haluaa välttämättä päivittää trendikkäästi nykyaikaan älyetuliittein, sovellusohjauksin ja teknisin toiminnoin, niin entäpä jos tekniikka on yhtä vakaata kuin vaikkapa lukiomme uusissa älyluokissa, joissa se toimii silloin kun haluaa? Täytyykö älypöntön ohjelmistoa päivittää? Pitääkö oikutteleva pönttö käynnistää uudelleen? Kauanko buuttaus kestää? Entä jos istuin ei tunnistakaan asiakasta vaan pitää kantensa visusti suljettuna? Kutsuuko siinä tapauksessa riuku? Pelastaako pönttö silloin perheriidalta?

Myönnetään: en ole yleensäkään ensimmäisten joukossa hankkimassa itselleni innovaatioita. Ehkä luen vuonna 2046 Kunnallislehden 30 vuotta sitten -palstalta näitä ajatuksiani älypöntöllä, joka tuolloin jokaisessa kodissa on, ja pääsen paikallistasolla samaan sarjaan Harry ”Kuka hitto haluaisi kuulla näyttelijän puhuvan!” Warnerin ja Digital Equipment Corporationin perustajan Ken ”Kotona ei ole tarvetta tietokoneelle” Olsenin kanssa.

Istahdan perinteiselle ja jään toiveikkaana odottamaan telepaattisia lukulaitteita.

Kirjoittaja on Kangasniemen lukion äidinkielenopettaja.